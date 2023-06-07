Товарооборот России и Китая за пять месяцев вырос на 40,7%

Товарооборот России и Китая в январе—мае в годовом исчислении увеличился на 40,7%, до $93,8 млрд, сообщило Главное таможенное управление КНР. Экспорт из Китая в РФ за отчетный период вырос на 75,6%, до $42,95 млрд. Импорт российских товаров и услуг увеличился на 20,4%, до $50,85 млрд, передает ТАСС со ссылкой на данные таможни.

В 2022 году товарооборот между Россией и Китаем вырос на 29,3%, до $190,27 млрд, что стало рекордом. Помощник президента РФ Максим Орешкин говорил, что Китай стал ключевым российским партнером, обойдя Евросоюз по объему торговли с РФ. Российский премьер Михаил Мишустин сказал, что 70% трансграничных расчетов между Россией и Китаем проводится в рублях и юанях.

Лаура Кеффер