Reuters: Россия стала лидером по импорту нефти в Китай

Самым крупным поставщиком нефти в Китай в период с января по февраль стала Россия, сместив Саудовскую Аравию на второе место по объемам поставок. Импорт российской нефти в Китай вырос на 23,8% по итогам двух месяцев. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на данные таможни Китая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

По данным таможни, за январь-февраль текущего года Россия поставила в Китай 15,68 млн тонн нефти, или 1,94 млн баррелей в сутки, что на 23,8% больше показателей аналогичного периода 2022 года. Импорт нефти из Саудовской Аравии, которая была крупнейшим поставщиком в Китай по итогам 2022 года, за двухмесячный период составил 13,92 млн тонн, или 1,72 млн баррелей в сутки.

Агентство отмечает, что западные санкции и ценовые ограничения на нефть из России привели к тому, что топливо начало торговаться с большим дисконтом. В числе основных бенефициаров снижения цен, по данным Reuters, стали частные китайские нефтеперерабатывающие заводы в восточной провинции Шаньдун. В январе российская нефть марки ESPO с поставкой в феврале была закуплена со скидкой в $8 по отношению к эталону европейской биржи ICE марки нефти Brent.

С 5 декабря вступил в силу потолок цен на нефть на уровне $60 за баррель, с 5 февраля — на нефтепродукты из России на уровне $100 и $45 за баррель (для продукции, которая торгуется с премией и дисконтом к нефти соответственно). После вступления в действие потолка цен на морские поставки нефти большая часть российского ресурса, на который распространяется эмбарго, перенаправилась в Китай и Индию.

По оценке Bloomberg, в 2023 году Китай может нарастить импорт российской нефти на 500 тыс. баррелей — до 2,2 млн баррелей в сутки. А если поставки нефти марки Urals увеличатся, то показатели могут вырасти до 2,5 млн баррелей в сутки.

Милена Костерева