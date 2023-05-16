Боррель призвал к санкциям для ограничения закупок Индией российской нефти

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью Financial Times (FT) заявил, что Евросоюзу известно, что Индия закупает российскую нефть в больших объемах, чтобы после переработки продавать ее Европе. Господин Боррель считает, что ЕС должен принять дополнительные меры в отношении Индии для предотвращения закупки российской нефти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Если дизельное топливо или бензин поступают в Европу из Индии и производятся из российской нефти, то это, безусловно, обход санкций, и страны-члены ЕС должны принять меры»,— сказал глава европейской дипломатии.

FT отмечает, что Индия стала одним из крупнейших покупателей российской сырой нефти после начала военного конфликта на Украине. Индийские нефтеперерабатывающие предприятия стали получать прибыль в большем объеме за счет покупки сырой российской нефти со значительной скидкой.

После переработки топливо из Индии поставляется в страны Евросоюза. Эта торговля не нарушает введенные ранее в отношении России санкции, однако подвергается критике со стороны тех, кто призывает к более жестким ограничениям, пишет FT.

По словам Жозепа Борреля, ограничение цен на российскую нефть, которую в декабре 2022 года ввели страны G7, ЕС и Австралия уровне $60 за баррель, позволило сократить доходы России от продажи топлива. «То, что Индия покупает российскую нефть, это нормально. Благодаря нашим ограничениям Индия может покупать нефть намного дешевле. А чем меньше денег получает Россия, тем лучше»,— добавил он.

В то же время господин Боррель подчеркнул, что, если индийская сторона использует российскую нефть для перепродажи европейским странам, «необходимо действовать». Глава европейской дипломатии считает, что любой механизм, который позволит сократить продажу российской нефти, должен быть реализован «национальными властями» стран Евросоюза.

Потолок цен на нефть ввели G7, ЕС и Австралия. С 5 декабря 2022 года действует потолок цен на нефть на уровне $60 за баррель, с 5 февраля — на нефтепродукты из России на уровне $100 и $45 за баррель. С 5 февраля также действует ограничение на стоимость нефтепродуктов. Президент России Владимир Путин в ответ запретил поставки нефти и нефтепродуктов по потолку цен без его личного разрешения.

Минэнерго утверждало, что Россия смогла перенаправить объемы поставок нефти и нефтепродуктов, выпавшие из-за эмбарго Евросоюза и стран G7. Вице-премьер РФ Александр Новак в конце апреля привел данные: Россия в 2023 году перенаправит свыше 60% нефти, поставлявшейся в Европу.

Милена Костерева