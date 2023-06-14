«Платиновый волк» вернулся в Сербию

На юге Сербии в среду начались совместные с НАТО учения «Платиновый волк», несмотря на объявленный Белградом в прошлом году мораторий на военные активности со всеми иностранными партнерами. Таким образом, Сербия, продолжающая декларировать нейтралитет и равноудаленность по отношению к сторонам конфликта на Украине, возвращается к военному взаимодействию с НАТО. США приветствовали этот шаг, заявив, что «Сербия сделала свой выбор быть частью Запада». В Кремле же заранее пообещали «очень внимательно наблюдать» за натовскими учениями в Сербии. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сербские солдаты во время учений

Фото: Darko Vojinovic / AP Сербские солдаты во время учений

Фото: Darko Vojinovic / AP

Военные учения со странами НАТО под кодовым названием «Платиновый волк» пройдут с 14 по 30 июня на базе «Юг», расположенной в Южной Сербии. В них принимают участие воинские контингенты Сербии, США и еще десятка стран — членов и партнеров НАТО.

Новость о проведении в Сербии натовских учений приобрела геополитическое звучание с момента ее появления. Хотя маневры «Платиновый волк» регулярно проводились на сербской базе «Юг» с 2014 года, в феврале прошлого года, сразу после ввода российских войск на Украину, Сербия объявила мораторий «на военные активности со всеми иностранными партнерами». Сербские власти говорили тогда, что не станут вводить санкции против РФ, но «с учетом политики военного нейтралитета приостанавливают участие в военных учениях со странами как Востока, так и Запада». Теперь же в сербском Минобороны утверждают, что «введенный в прошлом году мораторий остается в силе, но из него сделано исключение».

А глава военного ведомства Милош Вучевич заверил: «Речи об отказе Сербии от военного нейтралитета не идет, как и о том, что мы становимся на ту или иную сторону в украинском конфликте».

Иначе восприняли сербское решение в США. «Сербия сделала свой выбор быть частью Запада, а это включает дальнейшую интеграцию с евроатлантическими структурами безопасности и партнерскими армиями,— заявили на этой неделе в американском посольстве в Белграде и пояснили: — Чем больше будет эта интеграция, тем короче окажется путь Сербии к полноправному членству в ЕС».

Когда в Белграде еще только подтвердили участие в натовских учениях на сербской территории, в Кремле дали понять, что маневры не останутся вне поля зрения Москвы. «Мы будем внимательно за ними наблюдать»,— заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и добавил, что в Кремле знают, что «Белград находится под страшным, беспрецедентным давлением» и что «постоянно предпринимаются попытки привлечь Сербию на сторону тех, кто занимает антироссийскую позицию».

Отменить проведение учений «Платиновый волк» на территории Сербии призывало считающееся пророссийским сербское оппозиционное движение «Двери». Однако власти Сербии остались при своем решении.

Большой неожиданностью это не стало. И до начала боевых действий на Украине Сербия, претендующая на роль ключевого партнера РФ на Балканах, активно взаимодействовала с НАТО. В конце 2019 года Белград принял новый План индивидуального партнерства с НАТО (IPAP), подтвердив «все более тесное партнерство с альянсом». Предыдущий IPAP предоставил альянсу право использовать сербскую военную инфраструктуру. А в 2016 году парламент Сербии ратифицировал соглашение, по которому натовцы получили свободу передвижения по сербской территории, доступ к объектам, а главное, дипломатический иммунитет. Число же учений Сербии со странами НАТО все последние годы во много раз превосходило число совместных маневров с РФ.

После недавнего визита в США начальника сербского Генштаба Милана Мойсиловича белградский политолог Драгомир Анджелкович предположил, что «президент Александр Вучич посылает американцам сигнал о готовности продвигать сотрудничество во всех сферах, в том числе в евроатлантической интеграции, если Белград получит более или менее приемлемый для себя вариант по Косово».

В ходе последнего обострения ситуации на севере Косово США впервые возложили ответственность за рост напряженности на Приштину. После этого США отменили участие Косово в военных учениях Defender Europe 2023, к которым в Приштине готовились два года. Произошло это за неделю до старта учений «Платиновый волк».