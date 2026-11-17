Организаторы этапа Кубка мира в Германии подтвердили готовность принять россиян
Организаторы этапа Кубка мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе не видят препятствий для выступления российских спортсменов. Об этом «РИА Новости» сообщили в оргкомитете турнира.
«Мы ориентируемся на требования Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS.— “Ъ”). Россияне и белорусы могут принимать участие, если они соответствуют критериям для получения нейтрального статуса»,— сказал агентству управляющий директор компании-организатора спортивных мероприятий в Оберстдорфе Флориан Штерн.
Он подчеркнул, что выдача виз «находится исключительно в компетенции государственных органов». « Ни Немецкий лыжный союз, ни мы как организаторы не имеем влияния на принятие этого решения»,— отметил господин Штерн.
Этап Кубка мира в Германии состоится с 5 по 6 января. Также состязания пройдут в Финляндии, Норвегии, Швейцарии, Франции, Германии, Италии и Швеции.
Ранее Финляндия и Норвегия ввели ограничения на въезд россиян. Запрет касается и спортсменов, выступающих в нейтральном статусе.