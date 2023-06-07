Премьеру Косово сделали последнее предупреждение

Состоявшийся в начале недели визит эмиссаров ЕС и США Мирослава Лайчака и Гейбриела Эскобара в Белград и Приштину завершился ничем. Им не удалось добиться принятия сторонами формулы разрешения кризиса на севере Косово, ранее выработанной США и ЕС. При этом сенсацией стали жесткие, практически ультимативные требования, выдвинутые косовскому премьеру Альбину Курти западными эмиссарами. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: спецпредставитель США на Западных Балканах, заместитель помощника госсекретаря Габриэль Эскобар, спецпредставитель ЕС Мирослав Лайчак, президент Косово Вьоса Османи

Фото: Kosovo Presidency / AP Слева направо: спецпредставитель США на Западных Балканах, заместитель помощника госсекретаря Габриэль Эскобар, спецпредставитель ЕС Мирослав Лайчак, президент Косово Вьоса Османи

Фото: Kosovo Presidency / AP

Завершившееся поздно вечером во вторник турне Мирослава Лайчака и Гейбриела Эскобара в Приштину и Белград было призвано остановить дальнейшее обострение обстановки на севере Косово, вылившееся в кровопролитные столкновения сербов с косовской полицией и военными НАТО из состава международных сил (KFOR). Для этого эмиссарам США и ЕС нужно было добиться принятия сербским и косовским руководством выработанной Западом формулы разрешения кризиса на севере Косово. Ее накануне изложил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель: новые выборы на севере, обеспечение участия в них сербов и начало формирования в Косово Сообщества сербских муниципалитетов.

По итогам турне эмиссары США и ЕС не стали делать никаких заявлений. После завершения их переговоров в Белграде с президентом Александром Вучичем тот лишь написал в соцсетях: «Пришло время, чтобы Приштина выполнила свои обязательства, прежде всего, по формированию Сообщества сербских муниципалитетов».

В Косово спецпредставители США и ЕС провели куда больше времени — полтора дня — и встретились с премьером Альбином Курти, президентом Вьосой Османи и лидерами оппозиционных партий. Эмиссары изначально не скрывали своих требований. «Первое — деэскалация ситуации на севере, второе — скорейшее проведение там новых выборов и третье — возврат к диалогу (с Белградом.— “Ъ”) о нормализации отношений»,— сообщил Мирослав Лайчак после встречи с косовским премьером.

На вопрос журналистов, согласился ли Альбин Курти с этими требованиями, господин Лайчак уклончиво ответил, что «это лишь начало их миссии». Тем не менее он откровенно признал, что переговоры с премьером были «долгими и трудными».

Еще откровеннее высказался Гейбриел Эскобар. Собрав в посольстве США в Приштине группу косовских журналистов, он прямо заявил: «Отношения США и Косово прочные, и это не изменится, но существуют определенные проблемы в отношениях с премьером Альбином Курти». Американский эмиссар посетовал, что косовское правительство принимало по северу Косово решения «вопреки партнерству (с Вашингтоном.— “Ъ”), а это неприемлемо». И добавил: США «не должны поддерживать политика, не разделяющего стремление к сотрудничеству и координации».

Основной упрек США вызван неготовностью Альбина Курти приступить к формированию Сообщества сербских муниципалитетов. «Мы должны уже сейчас видеть реальные усилия в этом направлении, Косово должно немедленно представить свой проект,— заявил Гейбриел Эскобар, добавив: — Сообщество будет сформировано, вопрос только кем». Это был явный намек на то, что премьера Косово могут и сменить.

Эмиссар США сообщил, что у Альбина Курти есть два дня — до пятницы, чтобы принять западные требования.

И предупредил: «Если посредническая миссия завершится неудачей, это будет означать, что Косово не заинтересовано в координации. Точнее, не Косово, а его премьер». В этом случае, как дал понять Гейбриел Эскобар, Косово будут грозить негативные последствия: «нестабильные отношения (с Западом.— “Ъ”), ограничение в финансировании, ограничение передвижения (для граждан Косово.— “Ъ”)». Тем не менее дипломат выразил надежду, что «дело до этого все же не дойдет», и предложил воспринимать его предупреждения серьезно, поскольку «это позиция не только Америки, но и всего трансатлантического сообщества».

США критикуют косовское руководство не впервые за последние дни. Сразу после начала столкновений на севере Косово госсекретарь США Энтони Блинкен «резко осудил шаги правительства Косово, которые усиливают напряженность и увеличивают нестабильность на севере», и призвал Приштину «немедленно прекратить насильственные меры и сконцентрироваться на диалоге под эгидой ЕС». После этого США отменили участие Косово в военных учениях Defender Europe 2023, к которым в Приштине готовились два года.

Альбин Курти назвал утверждения госсекретаря «наивными и ошибочными», а отстранение Косово от военных учений — «несправедливым и катастрофическим», хотя и заверил, что США остаются для Косово «незаменимым другом, партнером и союзником».

Тем не менее в ходе переговоров с эмиссарами США и ЕС премьер остался на своих жестких позициях.

«Возможности США и Запада в целом воздействовать на нынешнего косовского премьера ограничены: Альбин Курти не участвовал в боевых действиях в Косово в конце 1990-х и ему не пригрозишь судом за военные преступления, а западные поощрения он считает недостаточными. Потому и не спешит принимать их требования. Это позволяет Белграду возложить вину за блокаду диалога на Приштину»,— говорит источник “Ъ”, знакомый с позицией руководства Сербии.

Европейские же дипломатические источники “Ъ” опасаются, что без начала формирования Сообщества сербских муниципалитетов запущенная ЕС и США нормализация отношений Белграда и Приштины «не продвинется ни на шаг», что станет серьезным ударом по западной политике на Балканах.