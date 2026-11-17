Болельщика «Овьедо» приговорили к условному сроку за расизм в адрес Мбаппе
Вторая палата Провинциального суда Астурии приговорила болельщика испанского «Овьедо» к 11 месяцам условного тюремного заключения за расистские оскорбления французского нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе. Об этом сообщила пресс-служба столичного клуба.
Инцидент произошел 24 августа 2025 года в матче чемпионата Испании. После гола Мбаппе болельщик изображал жестами обезьяну и издавал характерные звуки. «Реал» одержал выездную победу со счетом 3:0.
Суд также обязал фаната выплатить штраф, размер которого не уточняется. Кроме того, ему запретили приближаться к Мбаппе и посещать футбольные стадионы. В «Реале» подчеркнули, что клуб и дальше будет бороться за «искоренение расистского поведения в футболе».