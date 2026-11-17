Суд также обязал фаната выплатить штраф, размер которого не уточняется. Кроме того, ему запретили приближаться к Мбаппе и посещать футбольные стадионы. В «Реале» подчеркнули, что клуб и дальше будет бороться за «искоренение расистского поведения в футболе».