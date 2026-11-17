Доля российских участников споров в Дубайском арбитраже выросла втрое
Дубайский международный арбитражный центр (DIAC) опубликовал статистику по рассмотренным им спорам за 2025 год. За отчетный период центр зарегистрировал 313 дел, что на 6% превышает показатели предыдущего года. Из них 281 дело пришлось на арбитражные разбирательства, 24 — на дела о назначении арбитров и 8 — на медиацию. Совокупная сумма требований по арбитражным спорам достигла $3,8 млрд против $2,65 млрд годом ранее.
В разбирательствах участвовали стороны из 60 стран, в том числе из России. Согласно отчету, в прошлом году в разбирательствах в DIAC участвовали 12 российских лиц (2% от общего числа участников), что в три раза больше, чем в 2024 году (4 лица). Центр отметил повышенный интерес к своим услугам за последние два года со стороны российских и индийских участников. При этом число сторон из Индии в 2025 году составило 19 (3%), а наибольшая доля пришлась на ОАЭ — 411 участников (67%).
Число арбитражных разбирательств под администрированием DIAC выросло на 7% по сравнению с 2024 годом. Половина всех споров была связана со строительством и недвижимостью (141 дело). Еще 11% дел касались банковского и финансового сектора, по 8% пришлось на энергетическую и транспортно-логистическую отрасли. Наиболее распространенным основанием возникновения споров стали договоры купли-продажи (31%) и строительные контракты (30%).
Регламент DIAC применялся в прошлом году, согласно условиям арбитражной оговорки, в 74% разбирательств против 65% в 2024-м. Чаще всего стороны выбирали рассмотрение спора по праву Дубая и ОАЭ (58% дел). Английское право применялось в 22% дел, что на 7% больше, чем в 2024 году. Российское право также вошло в перечень национальных правовых систем, выбранных сторонами в качестве применимого права к спорам.
В 2025 году DIAC произвел 348 назначений арбитров из 45 стран, среди них 2 арбитра были из России. Доля женщин из всех арбитров, выбранных Дубайским арбитражным центром, составила 42%.