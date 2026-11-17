В разбирательствах участвовали стороны из 60 стран, в том числе из России. Согласно отчету, в прошлом году в разбирательствах в DIAC участвовали 12 российских лиц (2% от общего числа участников), что в три раза больше, чем в 2024 году (4 лица). Центр отметил повышенный интерес к своим услугам за последние два года со стороны российских и индийских участников. При этом число сторон из Индии в 2025 году составило 19 (3%), а наибольшая доля пришлась на ОАЭ — 411 участников (67%).