Японский суперкомпьютер Fugaku взломали хакеры
Японский национальный исследовательский институт RIKEN сообщил о несанкционированном доступе к системе Fugaku 13 ноября. В 4:30 утра 14 ноября работа суперкомпьютера была приостановлена, а внешний доступ — заблокирован. Хакеры проникли во внутреннюю сеть вычислительного комплекса, получили доступ к пользовательским файлам и могли похитить персональные данные и учетные сведения тысяч пользователей.
По предварительным данным, хакеры использовали общедоступную веб-страницу, отображавшую текущее состояние суперкомпьютера. Через нее с 10 по 13 ноября им удалось проникнуть во внутреннюю сеть управления и вмешаться в работу нескольких серверов. На некоторых из них обнаружены признаки установки вредоносных программ и изменения системных настроек.
По оценке RIKEN, под угрозой оказались учетные данные 4 597 пользователей. Могли утечь имена, адреса электронной почты, идентификаторы пользователей, исследовательские файлы, а также некоторые ключи доступа к сторонним вычислительным системам.
Fugaku разработан институтом RIKEN совместно с компанией Fujitsu и запущен в эксплуатацию в марте 2021 года. Стоимость разработки составила около $1,2 млрд. В 2020 году Fugaku был признан самым быстрым суперкомпьютером мира и удерживал этот статус два года, пока его не обошла американская система Frontier. Суперкомпьютер используется для научных исследований, разработки лекарств, инженерных расчетов.