Fugaku разработан институтом RIKEN совместно с компанией Fujitsu и запущен в эксплуатацию в марте 2021 года. Стоимость разработки составила около $1,2 млрд. В 2020 году Fugaku был признан самым быстрым суперкомпьютером мира и удерживал этот статус два года, пока его не обошла американская система Frontier. Суперкомпьютер используется для научных исследований, разработки лекарств, инженерных расчетов.