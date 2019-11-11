С Сербии сняли угрозу санкций

США пока не станут вводить санкции в отношении Сербии за ее военно-техническое сотрудничество с Россией. Об этом объявил глава сербского МИДа Ивица Дачич после состоявшихся в конце минувшей недели в Белграде переговоров с высокопоставленным сотрудником Госдепа, отвечающим за политику санкций, Томасом Заржецки. А за день до его визита Сербия приняла новый План индивидуального партнерства с НАТО (IPAP). С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

«Переговоры были хорошими и корректными. Американских санкций не будет»,— резюмировал глава сербского МИДа Ивица Дачич по завершении встречи с директором департамента Госдепа, ведающим вопросами санкций, Томасом Заржецки. «США приветствуют прозрачность, которую продемонстрировало правительство Сербии в отношении своих планов и действий»,— уточнило посольство США в Белграде, выразив надежду на продолжение тесного сотрудничества с сербскими властями «во избежание недоразумений» и «ради обеспечения полной ясности в применении Закона о противостоянии противникам США через санкции (CAATSA)».

Визита американского эмиссара, отвечающего в Госдепе за политику санкций, в Белграде ждали с настороженностью. Несколько дней назад спецпредставитель США по Балканам Мэттью Палмер выразил обеспокоенность сербско-российским военно-техническим сотрудничеством и, по сути, пригрозил Белграду санкциями. «Разумеется, мы обеспокоены не только размещением российского военного оборудования на сербской территории, но и возможностью приобретения Сербией крупных российских систем вооружений»,— заявил господин Палмер в интервью македонскому телевидению Alsat M.

Предупреждение американского спецпредставителя последовало после состоявшихся в конце октября в Сербии совместных сербско-российских военных учений. В них участвовали дивизион российских ЗРК С-400 и батарея «Панцирь-С». При этом в российском Минобороны особо отметили, что это первый случай, когда комплексы С-400 участвуют в маневрах за пределами РФ. А посетивший учения сербский президент Александр Вучич сообщил, что Сербия приобретет у России одну систему «Панцирь-С», а с двумя С-400 решила бы все проблемы с защитой своего воздушного пространства.

Американское предупреждение в Белграде восприняли серьезно. Близкие властям издания запестрели заголовками о том, что США могут ввести против Сербии санкции и что именно в этом смысл визита Томаса Заржецки. Опасения постарался развеять лично Александр Вучич. В интервью рейтинговому сербскому телевидению Pink он заявил, что население не должно беспокоиться в связи с возможным введением американских санкций, ибо власти страны смогут разрешить все недоразумения с американскими партнерами, «как это было до сих пор». В другом телеинтервью господин Вучич заверил, что Сербия не собирается приобретать российские С-400 — у нее просто нет на это денег,— но продолжит закупать оружие, которое не подпадает под американские санкции.

А за день до приезда Томаса Заржецки сербский МИД сообщил, что Белград завершил процедуру принятия нового Плана индивидуального партнерства с НАТО (IPAP) на период с 2019 по 2021 год и тем самым «вновь подтвердил все более тесное партнерство с альянсом». Предыдущий IPAP Сербия подписала с НАТО в марте 2015 года, предоставив альянсу право использовать свою военную инфраструктуру и открыв для государств—членов блока военно-тренировочный центр «Юг». А год спустя сербская Скупщина (парламент) ратифицировала соглашение с НАТО, которое вывело взаимодействие с альянсом на качественно новый уровень: натовцы получили свободу передвижения по сербской территории, доступ ко всем объектам, а главное, дипломатический иммунитет. Так что партнерство Белграда с Североатлантическим альянсом действительно «тесное».

Кстати, принятие нового IPAP сербский МИД анонсировал еще в конце минувшего года. Однако произошло это в самый канун важного для Белграда приезда американского эмиссара, отвечающего за санкции. А по его итогам глава сербского МИДа успокоил население страны: санкций США не будет.

Впрочем, сербские эксперты предполагают, что главной целью визита эмиссара Госдепа в Белград могло быть не столько анонсирование введения санкций в отношении Сербии, сколько получение от нее ответа, на чьей она стороне в продолжающейся конфронтации России и Запада. «Когда русские прибыли чуть ли не в тыл НАТО с ракетной системой С-400, это читается как символическое подтверждение российского присутствия на сербской территории,— говорит ведущий сербский военный эксперт Александр Радич.— Это и дает повод задать Сербии вопрос: а что сие означает?»

Как уверяют близкие властям Сербии источники “Ъ”, Белград намерен и впредь сохранять баланс между Россией и НАТО (да и Западом в целом), поэтому будет постоянно пытаться нейтрализовать появляющиеся время от времени утверждения о крене в одну из сторон. Однако эксперты считают такое балансирование рискованным. «Положение президента Вучича достаточно деликатное,— пояснил “Ъ” известный сербский политолог Миливой Бешлин.— Сидение на двух стульях все более раздражает главных игроков и в Москве, и на Западе».