О детстве и образовании Джеймса Дэниела — он же Яков Вилимович — почти ничего не известно. С Петром Алексеевичем они были ровесниками — царь появился на свет всего на три года позже — и, вероятно, познакомились, когда последний боролся с сестрой Софьей за власть. Брюс фактически стал доверенным лицом Петра I и развернул поражавшую своими масштабами деятельность. Именно он поставил подпись под договором Ништадтского мира, положившего конец Северной войне и подарившего России выход к Балтийскому морю. Активно развивал артиллерию и металлургию, увлеченно занимался математикой, астрономией, пропагандировал идеи Ньютона и Лейбница (с последним даже переписывался). Собрал библиотеку из более чем 2000 томов на 14 языках — в общем, энергично прорубал окно в Европу.