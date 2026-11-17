«Рано или поздно все наладится»
Дмитрий Дризе — об очередном прогнозе The Economist
Не хромая утка, а сердитая птица: The Economist назвал ключевые события будущего года. Главное, по версии журнала, борьба за пост преемника Дональда Трампа, при том что 47-й президент США сохранит влияние. Среди основных вызовов — война за Тайвань, засухи и мировой кризис. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что раньше времени отчаиваться не стоит.
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Британский журнал The Economist представил традиционную ежегодную обложку о том, чего ждать миру в 2027 году. Прогноз, прямо скажем, не радужный. Автор работы Клеон Питерсон — известный американский художник-монументалист из Лос-Анджелеса. Он специализируется, если так можно выразиться, на картинах о власти, насилии и хаосе в современном обществе. Любимые цвета художника: черный, белый и кроваво-красный. Именно в такой палитре на обложке изображен мир с танками, ракетами, толпами протестующих, камерами наблюдения, искусственным интеллектом и крахами финансовых рынков.
Конфликты продолжатся, а неопределенность, читай страхи, будет только возрастать.
Старушку Европу продолжит лихорадить, на выборах во Франции победит Марин Ле Пен. Есть большой риск, что Китай начнет силовое решение проблемы Тайваня. У Трампа есть шанс остаться в истории со знаком плюс. Естественно, ситуация с климатом продолжит ухудшаться, не исключен и мировой финансовый кризис, а заодно схлопывание пузыря искусственного интеллекта.
The Economist называют рупором глобализма, но сам журнал позиционирует себя как радикального либерального центриста. Если говорить по-простому, планету нужно реформировать, а не сидеть сложа руки, и тогда если не все, то многое получится. Для этого, собственно, и необходимо сгущать краски. Всегда логичнее готовиться к худшему, чем потом разочаровываться. Другого прогноза, впрочем, и не стоило ожидать.
Но это не повод бежать к пруду с камнем на шее. Рано или поздно все наладится, надежда на чудо есть всегда. Может быть, все мировые конфликты разом и не разрешатся, но хотя бы один, почему бы и нет. Относительно климата тоже все очень расплывчато. И даже с тезисом о непредсказуемости Трампа при желании можно поспорить. 47-й президент вполне может решить проблему иранской ядерной программы. И тогда земной шар заиграет новыми красками.
А что же у нас? Обратимся к оценкам Банка России. Есть надежда, что инфляция замедлится до целевых 4%, ключевая ставка будет плавно снижаться, а рост ВВП, пусть и не сильно, но ускорится. Рубль, если и упадет, то совсем ненамного. Что ж, если так, то уже неплохо.