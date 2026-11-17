Но это не повод бежать к пруду с камнем на шее. Рано или поздно все наладится, надежда на чудо есть всегда. Может быть, все мировые конфликты разом и не разрешатся, но хотя бы один, почему бы и нет. Относительно климата тоже все очень расплывчато. И даже с тезисом о непредсказуемости Трампа при желании можно поспорить. 47-й президент вполне может решить проблему иранской ядерной программы. И тогда земной шар заиграет новыми красками.