56-летний Овчинников с 2025 года является директором академии «Локомотива». Также специалист работал главным тренером минского и брянского «Динамо», а также краснодарской «Кубани». В качестве игрока, кроме «Локомотива», Овчинников защищал ворота португальских «Бенфики», «Алверки» и «Порту», а также московского «Динамо».