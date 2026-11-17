Исполнять обязанности главного тренера «Локомотива» будет Сергей Овчинников
Директор академии московского «Локомотива», бывший вратарь сборной России Сергей Овчинников будет исполнять обязанности главного тренера команды. Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.
В тренерский и административный штабы клуба вошли старший тренер академии «Локомотива» Александр Бородюк, начальник команды Станислав Сухина, заместитель начальника команды Дмитрий Фомкин, тренер по физподготовке Александр Гончаров, старший аналитик Максим Карасиков и аналитик Виктор Тестоедов.
По информации «РИА Новости», Овчинников будет исполнять обязанности главного тренера до зимней паузы. Речь идет о матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичной «Родины», махачкалинского «Динамо» и грозненского «Ахмата», а также об игре FONBET Кубка России против «Ростова».
Во вторник «Локомотив» официально объявил о завершении сотрудничества с главным тренером команды Михаилом Галактионовым. 6 ноября, на пресс-конференции после поражения в чемпионате страны от казанского «Рубина» (0:1), глава совета директоров клуба Юрий Нагорных заявил журналистам об отставке специалиста, возглавлявшего команду с 2022 года.
56-летний Овчинников с 2025 года является директором академии «Локомотива». Также специалист работал главным тренером минского и брянского «Динамо», а также краснодарской «Кубани». В качестве игрока, кроме «Локомотива», Овчинников защищал ворота португальских «Бенфики», «Алверки» и «Порту», а также московского «Динамо».
«Локомотив» после 14 туров чемпионата России занимает 15-ю строчку в турнирной таблице с 11 очками в активе. Также московский клуб досрочно вылетел из FONBET Кубка России, обеспечив себе четвертое место в группе D «Пути РПЛ» после пяти туров.