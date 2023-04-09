«Платиновый волк» вернул Сербию в лоно НАТО

Сербия, продолжающая декларировать военный нейтралитет и равноудаленность в конфликте на Украине, возвращается к активному взаимодействию с НАТО. Сербское Минобороны подтвердило проведение в июне на юге страны совместных учений с НАТО «Платиновый волк», несмотря на объявленный год назад мораторий на военные активности со всеми иностранными партнерами. США решение Белграда горячо приветствовали, а Кремль пообещал «очень внимательно наблюдать» за предстоящими учениями. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Сербии Александр Вучич (слева) и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Фото: Johanna Geron / Reuters Президент Сербии Александр Вучич (слева) и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Фото: Johanna Geron / Reuters

О проведении на территории Сербии военных учений со странами НАТО под кодовым названием «Платиновый волк» объявил на минувшей неделе глава сербского Минобороны Милош Вучевич. Учения пройдут с 16 по 30 июня на базе «Юг», расположенной в южной части Сербии. По словам министра, в маневрах примут участие «воинские контингенты Сербии, США и еще десяти партнеров».

Тем самым глава сербского Минобороны подтвердил информацию, обнародованную ранее специальным советником американского Госдепа Дереком Шолле. 23 марта у себя в Twitter он поблагодарил президента Сербии Александра Вучича за «возобновление взаимодействия с США в оборонительных военных учениях» и добавил хештег #PlatinumWolf. Однако вплоть до минувшей недели сербские власти не подтверждали эту информацию. Теперь же выяснилось, что решение о совместных с НАТО маневрах правительство Сербии приняло еще 16 марта.

Официальное подтверждение Белградом проведения учений с НАТО прозвучало почти сенсационно.

Несмотря на то что маневры «Платиновый волк» регулярно проводились на сербской базе «Юг» с 2014 года, в феврале прошлого года, сразу после ввода российских войск на Украину, Сербия объявила мораторий «на военные активности со всеми иностранными партнерами». Сербские власти пояснили тогда, что не станут вводить санкции против РФ, но «с учетом политики военного нейтралитета приостанавливают участие в военных учениях со странами как Востока, так и Запада».

Сегодня в сербском Минобороны говорят, что «введенный в прошлом году мораторий остается в силе, но из него сделано исключение». «Причина данного решения — в выполнении обязательств Сербии в многонациональных операциях»,— пояснили на днях в военном ведомстве. Глава же Минобороны Милош Вучевич заверил, что в принятом решении «нет никаких скрытых сигналов и смыслов и что оно не является пробным шаром». «Речи об отказе Сербии от военного нейтралитета не идет, как и о том, что мы становимся на ту или иную сторону в украинском конфликте»,— заявил он.

Тем не менее решение Белграда вызвало незамедлительную реакцию как в США, так и в России.

В конце минувшей недели США приветствовали готовность Сербии «провести у себя военные учения со своими глобальными партнерами».

«Выступаем за мощное двустороннее военное и оборонное партнерство с Сербией, направленное на достижение наших совместных целей во имя стабильности в регионе и мире»,— говорится в заявлении американского посольства в Белграде.

Чуть ранее в Кремле дали понять, что учения Сербии со странами НАТО не останутся вне поля зрения Москвы. «Мы, безусловно, будем внимательно за ними наблюдать»,— заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле в курсе того, что «Белград находится под страшным, беспрецедентным давлением» и что «постоянно предпринимаются попытки привлечь Сербию на сторону тех, кто занимает антироссийскую позицию».

И до нынешнего украинского кризиса Сербия, претендующая на роль ключевого российского союзника на Балканах, активно взаимодействовала с НАТО. В конце 2019 года Белград принял новый план индивидуального партнерства с НАТО (IPAP), подтвердив «все более тесное партнерство с альянсом». Предыдущий IPAP предоставил альянсу право использовать сербскую военную инфраструктуру. А в 2016 году парламент Сербии ратифицировал соглашение, по которому натовцы получили свободу передвижения по сербской территории, доступ ко всем объектам, а главное — дипломатический иммунитет. Да и число учений Сербии со странами НАТО все последние годы в разы превосходило совместные мероприятия с РФ.

После ввода российских войск на Украину в феврале прошлого года взаимодействие Белграда с НАТО было заморожено. Во всяком случае, официально.

Теперь, похоже, это сотрудничество возобновляется.

В феврале США посетил начальник сербского Генштаба Милан Мойсилович. Тот визит политики и эксперты в Белграде расценили как «подтверждение сближения Сербии и США». Член пропрезидентской Сербской прогрессивной партии и глава Евроатлантического союза Сербии Драган Шормаз даже выразил надежду на то, что «визит является свидетельством отказа от ошибочной политики военного нейтралитета». А белградский политолог Драгомир Анджелкович предположил: «Президент Александр Вучич посылает американцам сигнал о готовности продвигать сотрудничество во всех сферах, в том числе в евроатлантической интеграции, если Белград получит более или менее приемлемый для себя вариант по Косово».

Подтверждением данного тезиса вполне может служить и решение руководства Сербии вернуться к военному взаимодействию с НАТО и провести на своей территории совместные учения «Платиновый волк».

Да и сам президент Сербии Александр Вучич в интервью сербскому телевидению и радио признал на днях: «Мы до сих пор сохраняли военный нейтралитет... Будет ли так и дальше, поклясться не могу, это нереально, несерьезно и безответственно... Мы не можем без Европы сделать многого, у нас нет большого выбора и иного пути».