FT узнал, как дочь Хуанга пыталась прикрыть его связи с любовницей
Мэдисон Хуанг, дочь бывшего главы Nvidia Дженсена Хуанга, продвигала версию о его исключительно деловых контактах с руководительницей Megaspeed Элис Хуанг, которую американские спецслужбы подозревают в шпионаже в пользу Китая. Об этом сообщает Financial Times (FT).
По данным газеты, будучи старшим директором по маркетингу Nvidia и фактически исполняя обязанности главы аппарата отца, Мэдисон Хуанг подталкивала команду к опровержению первых запросов СМИ о сомнительных связях Nvidia с сингапурской Megaspeed. Для этого госпожа Хуанг также задействовала кризисное PR-агентство Heller, пишет FT.
Отдельно газета отмечает мужа Мэдисон Хуанг — Нико Капреза, который быстро продвинулся по службе и сейчас занимает пост вице-президента по развитию глобальной инфраструктуры искусственного интеллекта (ИИ) в компании. Как сообщает Financial Times, фактически он получил должность, связанную с курированием работы Nvidia с международными облачными партнерами.
63-летний Дженсен Хуанг покинул пост гендиректора Nvidia 12 ноября. Он возглавлял компанию на протяжении 33 лет. Временным руководителем совет директоров назначил Колетт Кресс, которая также сохранила обязанности финансового директора. Business Insider отмечает, что Мэдисон Хуанг в будущем могла бы претендовать на высший пост. Пока отец пытается выпутаться из скандала, она стремительно укрепляет свои позиции в компании — ее влияние выходит уже далеко за пределы должностных компетенций, отмечает издание.