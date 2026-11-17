Отдельно газета отмечает мужа Мэдисон Хуанг — Нико Капреза, который быстро продвинулся по службе и сейчас занимает пост вице-президента по развитию глобальной инфраструктуры искусственного интеллекта (ИИ) в компании. Как сообщает Financial Times, фактически он получил должность, связанную с курированием работы Nvidia с международными облачными партнерами.