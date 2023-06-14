Лицензия Минпромторга обошлась в семь лет

Пресненский районный суд Москвы приговорил к семи годам колонии строгого режима бывших сотрудников Министерства промышленности и торговли (Минпромторг) Сослана Гериева и Андрея Бандурова. Оба были признаны виновными в получении взятки в размере 600 тыс. руб. за оформление лицензии компании «Технологические системы и технологии» на производство, разработку и утилизацию вооружения, боеприпасов и военной техники. Это было повторное рассмотрение уголовного дела: ранее суд переквалифицировал вменяемое в вину фигурантам преступление со взятки на более мягкое мошенничество, однако это решение было отменено апелляционной инстанцией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сослан Гериев

Фото: Оперативная сьемка Сослан Гериев

Фото: Оперативная сьемка

Пресненский суд рассматривал дело бывших сотрудников Минпромторга девять месяцев. Отметим, что это было повторное рассмотрение коррупционного дела. В апреле 2022 года тот же райсуд приговорил Сослана Гериева и Андрея Бандурова к трем годам колонии общего режима каждого. Такое мягкое наказание стало возможным после того, как на финальной стадии процесса суд неожиданно переквалифицировал обвинение, убрав из него «получение взятки в крупном размере» (ч. 5 ст. 290 УК РФ) и заменив его гораздо более мягким «покушением на мошенничество» (ст. 30 и ст. 159 УК РФ).

Однако прокуратура Москвы, чей представитель поддерживал обвинение, с первым судебным решением не согласилась и подала апелляционное представление. Его вскоре удовлетворила апелляционная инстанция Мосгорсуда, которая отправила уголовное дело на новое рассмотрение.

На этот раз райсуд полностью согласился как с квалификацией действий подсудимых, так и с доказательствами их вины, представленными гособвинением.

В итоге Сослан Гериев и Андрей Бандуров были признаны виновными в получении взятки и приговорены к семи годам колонии строгого режима каждый. Также оба лишены права занимать должности на госслужбе сроком на три года после освобождения.

Как ранее сообщал “Ъ”, ведущий специалист отдела гособоронзаказа и ядерно-радиационной безопасности департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга Андрей Бандуров и консультант отдела Сослан Гериев были задержаны сотрудниками ФСБ 27 марта 2021 года. Операцию проводило управление «П» (курирует промышленность) службы экономической безопасности ведомства. Первым после передачи ему 600 тыс. руб. чекисты задержали господина Гериева. Деньги передавались чиновнику в салоне ВMW, который был припаркован возле входа в здание министерства в «Москва-Сити».

Дождавшись, когда консультант пересчитает помеченные спецраствором купюры, оперативники блокировали автомобиль и взяли чиновника. Затем на своем рабочем месте был задержан Андрей Бандуров.

После завершения обыска в кабинете действующих на тот момент сотрудников министерства доставили в управление СКР по Центральному административному округу Москвы. Спустя несколько часов фигурантам было предъявлено обвинение, и в тот же день оба были арестованы Хамовническим судом столицы.

Как следует из материалов дела, начиная с 2018 года гендиректор санкт-петербургского ЗАО «Технологические системы и технологии» (ТСТ) Сергей Рогов пытался получить в Минпромторге лицензию для своего предприятия на производство, разработку и утилизацию боеприпасов и военной техники. Однако профильные чиновники министерства, к которым он обращался, под различными предлогами отказывались рассматривать заявку компании, в том числе ссылаясь на отсутствие в ней неких сопроводительных материалов.

Однако весной 2021 года, согласно материалам дела, господа Бандуров и Гериев дали понять бизнесмену, что за 600 тыс. руб. они готовы обеспечить получение предприятием необходимой лицензии. Гендиректор, расценив сделанное ему предложение как вымогательство взятки, обратился в ФСБ. После этого все переговоры бизнесмена с чиновниками шли уже под контролем оперативников. А когда в марте 2021 года компания ТСТ получила лицензию и Сергей Рогов сообщил господину Бандурову, что готов передать ему оговоренную ранее сумму, чекисты и провели операцию по задержанию фигурантов.

Стоит отметить, что своей вины подсудимые не признали. Жалобу защиты на судебное решение предстоит рассмотреть апелляционной инстанции Мосгорсуда.

Владислав Трифонов