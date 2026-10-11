Глава МИД Саудовской Аравии созвонился с Аракчи после удара хуситов по аэропорту

В начале октября «Ансар Аллах» объявило воздушное пространство Саудовской Аравии зоной боевых действий. 10 октября власти Саудовской Аравии сообщили об атаке на международный аэропорт в Эр-Рияде. По данным властей, погибли 12 человек, еще 309 были ранены. Возглавляемая Эр-Риядом коалиция по поддержке легитимности в Йемене обвинила в атаке хуситов.