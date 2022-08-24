Мосгорсуд не поверил, что взятка оказалась мошенничеством

Как стало известно “Ъ”, Мосгорсуд (МГС) отменил приговор, вынесенный ранее бывшим сотрудникам Министерства промышленности и торговли Сослану Гериеву и Андрею Бандурову. Оба были задержаны в марте 2021 года после получения взятки в 600 тыс. руб. Деньги чиновникам передавались за выдачу лицензии на производство, разработку и утилизацию вооружения, боеприпасов и военной техники. Однако Пресненский суд столицы переквалифицировал обвинение на более легкую статью Уголовного кодекса — о покушении на мошенничество и осудил фигурантов на три года каждого. Прокуратура Москвы с этим не согласилась и подала апелляционное представление. Теперь дело будет рассмотрено заново.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сослан Гериев

Фото: Оперативная сьемка Сослан Гериев

Фото: Оперативная сьемка

Протест столичной прокуратуры на приговор, вынесенный в апреле этого года Пресненским судом бывшим сотрудникам Минпромторга Сослану Гериеву и Андрею Бандурову, рассматривался в апелляционной инстанции несколько часов. Надзорное ведомство требовало отменить решение суда первой инстанции. По мнению представителей прокуратуры, рассматривавшая дело судья необоснованно переквалифицировала обвинение со статьи «получение взятки в крупном размере» (ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет колонии) на более мягкое «покушение на крупное мошенничество» (ст. 30 и ч. 5 ст. 159 УК РФ, до 6 лет). Из-за этого, как посчитала прокуратура, вынесенный райсудом приговор — три года колонии общего режима каждому из фигурантов — не соответствует тяжести преступления, совершенного экс-чиновниками. Стоит отметить, что гособвинение ранее в ходе процесса просило приговорить обоих подсудимых к восьми годам колонии.

Защита осужденных, наоборот, заявила, что считает приговор законным и справедливым, и просила оставить его в силе. Однако в итоге Мосгорсуд согласился с мнением прокуратуры и, отменив решение первой инстанции, отправил материалы дела на новое рассмотрение.

Как ранее сообщал “Ъ”, Андрей Бандуров, на тот момент ведущий специалист отдела гособоронзаказа и ядерно-радиационной безопасности департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга, и консультант отдела Сослан Гериев были задержаны 27 марта 2021 года. Господина Гериева оперативники управления «П» (промышленность) службы экономической безопасности ФСБ задержали первым, сразу после передачи ему 600 тыс. руб. Деньги консультанту передавались в его автомобиле ВMW, который был припаркован возле входа в здание министерства в «Москва-Сити». Чекисты дождались, когда господин Гериев пересчитает купюры, помеченные спецраствором, после чего и провели задержание. А уже затем в здании министерства был задержан и Андрей Бандуров. Обоим спустя несколько часов было предъявлено обвинение в получении крупной взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ), и в тот же день фигуранты были арестованы Хамовническим судом. Мера пресечения для обоих в период расследования и суда не менялась. Расследованием дела занималось управление по Центральному административному округу московского ГСУ СКР.

Как следует из материалов дела, начиная с 2018 года гендиректор санкт-петербургского ЗАО «Технологические системы и технологии» (ТСТ) Сергей Рогов пытался получить в Минпромторге лицензию для своего предприятия на производство, разработку и утилизацию боеприпасов и военной техники. Однако профильные чиновники министерства, к которым он обращался, отказывались под различными предлогами рассматривать заявку, в том числе ссылаясь на отсутствие в ней неких сопроводительных материалов. Весной 2021 года, по материалам дела, господа Бандуров и Гериев пояснили бизнесмену, что за 600 тыс. руб. они готовы закрыть глаза на все недочеты и обеспечить получение предприятием лицензии. Гендиректор после разговора с чиновниками, расценив сделанное ему предложение как вымогательство взятки, обратился в ФСБ. После этого все переговоры бизнесмена с чиновниками шли уже под контролем оперативников. А когда в марте 2021 года компания ТСТ получила лицензию, и Сергей Рогов сообщил господину Бандурову, что готов передать ему оговоренную ранее сумму, операция вступила в финальную фазу.

Стоит отметить, что своей вины оба фигуранта не признали. Дата первого заседания по новому рассмотрению этого дела Пресненским судом пока не назначена.

Владислав Трифонов