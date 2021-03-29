Взятка за лицензию

В Москве при получении взятки задержаны два сотрудника Министерства промышленности и торговли — Сослан Гериев и Андрей Бандуров. Работая в департаменте судостроительной промышленности министерства, они за 600 тыс. руб. предложили выдать лицензию на производство, разработку и утилизацию вооружения, боеприпасов и военной техники предприятию из Санкт-Петербурга. По данным “Ъ”, господин Гериев был задержан оперативниками ФСБ в его BMW возле здания министерства в Москва-сити.

В Москве при получении взятки задержаны два сотрудника Министерства промышленности и торговли — Сослан Гериев и Андрей Бандуров. Работая в департаменте судостроительной промышленности министерства, они за 600 тыс. руб. предложили выдать лицензию на производство, разработку и утилизацию вооружения, боеприпасов и военной техники предприятию из Санкт-Петербурга. По данным “Ъ”, господин Гериев был задержан оперативниками ФСБ в его BMW возле здания министерства в Москва-сити.

Хамовнический райсуд, удовлетворив ходатайство следствия, отправил в СИЗО Сослана Гериева и Андрея Бандурова до 26 мая.

По данным “Ъ”, задержание сотрудников Минпромторга стало финалом спецоперации, которую разработали и провели оперативники управления «П» (промышленность) службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ.

В это подразделение, курирующее Минпромторг, в конце прошлого года обратился представитель одной из судостроительных компаний Санкт-Петербурга. Как объяснил чекистам заявитель, сотрудник отдела гособоронзаказа и ядерно-радиационной безопасности департамента судостроительной промышленности и морской техники Сослан Гериев требует от него выплаты денег за выдачу лицензии. Причем речь шла о предоставлении предприятию разрешения в сфере вооружения и военной техники (ВВТ). Эта лицензия позволила бы заявителю осуществлять разработку, производство, монтаж, ремонт или техническое обслуживание ВВТ и ее реализацию.

После этого все переговоры предпринимателя с чиновником велись уже под наблюдением сотрудников СЭБ ФСБ. В их поле зрения попал еще один сотрудник Минпромторга — работавший в том же департаменте специалист-эксперт Андрей Бандуров.

Когда заявителю была названа сумма взятки — 600 тыс. руб.— в СЭБ ФСБ приняли решение об их задержании. 26 марта предприниматель предложил господину Гериеву встретиться для расчета возле здания министерства — небоскреба, расположенного в Москва-сити (Пресненская набережная, 10 стр. 2).

Как только чиновник получил требуемую сумму в своем BMW X5, автомобиль был блокирован оперативниками. Чуть позже чекисты задержали второго фигуранта расследования — обоим в следственном управлении СКР по Центральному округу Москвы предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Отметим, что оба фигуранта проверяются следствием на возможную причастность к аналогичным преступлениям.

Это третий за несколько месяцев коррупционный скандал с сотрудниками Минпромторга, имеющими отношение к оборонно-промышленному комплексу.

Так, летом 2020 года также при получении взятки был задержан начальник отдела военно-технического сотрудничества министерства Ризван Гайрбеков, разработкой которого также занимались сотрудники СЭБ ФСБ. А в сентябре 2020 года оперативники МВД задержали за хищения заместителя руководителя департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Антона Исаева.

Как отметили в министерстве, противоправные действия «были пресечены сотрудниками управления "П" СЭБ ФСБ при содействии Минпромторга России. Министерство считает неприемлемыми любые проявления коррупции в своих рядах и будет в дальнейшем совместно с правоохранительными органами так же жестко реагировать на любые попытки нарушения закона».

Владислав Трифонов