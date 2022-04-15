Чиновников приговорили к освобождению

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К трем годам общего режима приговорил Пресненский райсуд Москвы двух бывших сотрудников Минпромторга Андрея Бандурова и Сослана Гериева. Им инкриминировали получение взятки за выдачу лицензии на утилизацию боеприпасов и военной техники, однако в суде обвинение переквалифицировали на менее тяжкое мошенничество, поэтому осужденные смогут выйти по УДО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сослан Гериев получил деньги и три года за это

Фото: Оперативная сьемка Сослан Гериев получил деньги и три года за это

Фото: Оперативная сьемка

В суд доставили только Андрея Бандурова, а его сообщник Гериев наблюдал за происходящим в зале по ВКС из СИЗО. Несмотря на то что гособвинение запросило для обоих по восемь лет заключения, подсудимые шутили с пришедшими их поддержать друзьями.

Из приговора, оглашенного судьей Еленой Абрамовой, следовало, что бывшие ведущий специалист отдела гособоронзаказа и ядерно-радиационной безопасности департамента судостроительной промышленности и морской техники Андрей Бандуров и консультант Сослан Гериев обвинялись СКР в покушении на получение взятки в крупном размере (ст. 30 и ч. 5 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, экс-чиновники в марте 2021 года пытались получить 600 тыс. руб. за предоставление петербургскому ЗАО «Технологические системы и технологии» (ТСТ; производит стендовые и стационарные системы вибрационной диагностики) лицензии на производство, разработку и утилизацию боеприпасов и военной техники.

Соответствующее заявление было подано гендиректором ЗАО Сергеем Роговым еще в январе 2018 года. Однако специалист министерства, в обязанности которого входила оценка подобных заявок для их передачи в комиссию, ее отклонил, сославшись на отсутствие в сопроводительных материалах требуемых документов. В дальнейшем господин Рогов еще пару раз подавал аналогичную заявку, но каждый раз она отклонялась.

При этом судья Абрамова отметила, что это происходило по вине руководства ТСТ, а не по злому умыслу Андрея Бандурова. Последний и Сослан Гериев периодически поясняли гендиректору, что готовы закрыть глаза на недочеты, если тот заплатит 600 тыс. руб. Однако гендиректора это предложение не устроило, и он обратился в ФСБ России, после чего последующие переговоры о деньгах проходили под контролем оперативников.

Когда в марте 2021 года очередная заявка от ЗАО ТСТ была утверждена и на компанию выписана лицензия, Сергей Рогов заявил господину Бандурову, что готов передать за это требуемую ранее сумму.

Однако на назначенную 26 марта встречу в «Москва-Сити» ведущий специалист не пошел, отправив вместо себя приятеля Гериева. Когда Сергей Рогов подсел в его иномарку и положил на переднюю панель пакет с деньгами, Сослан Гериев пересчитал купюры, которые были помечены спецсоставом, после чего его задержали. Следом взяли господина Бандурова.

Резюмируя описанное и показания свидетелей, судья Абрамова заявила, что, по ее мнению, подсудимые не имели полномочий предоставить требуемую ЗАО лицензию, а причастность членов министерской комиссии к коррупции доказана не была. Исходя из этого, председательствующая переквалифицировала обвинение в получении взятки на покушение на крупное мошенничество (ст. 30, ч. 5 ст. 159 УК РФ), приговорив обоих к трем годам колонии общего режима.

Присутствующие в зале оценили это решение восклицаниями: «Спасибо!», «Благодарим!». Довольны оказались и защитники. Уже на выходе из зала адвокат Сергей Сосункевич заявил “Ъ”, что вряд ли будет обжаловать приговор, поскольку с учетом времени, проведенным их подзащитными в СИЗО, они уже через полгода могут подать заявления на УДО.

В пресс-службе Минпромторга “Ъ” сказали, что ведомство «заинтересовано в тщательном и беспристрастном расследовании инцидентов подобного рода и наказании причастных к коррупции». «Министерство считает неприемлемыми любые проявления коррупции в своих рядах и будет в дальнейшем совместно с правоохранительными органами так же жестко реагировать на все попытки нарушения закона»,— подчеркнули в ведомстве.

Алексей Соковнин