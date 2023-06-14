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Коммерсантъ FM
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Нишу заставляют турецкой мебелью

Сможет ли сеть Kelebek заменить IKEA

Турецкий производитель мебели Kelebek выходит на российский рынок и займет площадь одного из магазинов IKEA. Речь идет о помещении почти в 1,5 тыс. кв. м в торговом центре «Мега Теплый Стан». Флагманская точка бренда должна открыться в июле, пишет РИА «Новости» со ссылкой на свои источники. Там будут представлены мягкая и корпусная мебель, матрасы, текстиль и декор.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По словам собеседников “Ъ FM”, сеть Kelebek собиралась открыться в России последние два года, в Турции это заметный игрок рынка, он существует около 90 лет.

Насколько его продукция будет интересна российским клиентам? Президент Союза торговых центров России, Белоруссии и Казахстана Булат Шакиров отметил, что многие ниши после ухода IKEA до сих пор пустуют:

«Насколько нам известно, они провели переговоры со шведской компанией как с владельцем торговых центров и планируют открывать российский флагманский магазин. Есть большая вероятность того, что позже они будут обсуждать все остальные свободные площадки, оставшиеся от IKEA. Понятно, что с ее уходом освободилась ниша в мебели, в предметах для дома.

После того, как компания покинула Россию, на 40% полностью упали продажи в этом сегменте. Но, согласно принципу "Свято место пусто не бывает", сейчас все больше и больше игроков занимают эту нишу.

Вместе с тем у Kelebek ассортимент иной, потому что все-таки IKEA — это лидер в мире по тем предметам мебели, которые могут собрать сами покупатели, да и в целом их сложно сравнивать.

Сейчас нет настолько же крупного игрока, который мог бы все эти освободившиеся площади занять. Постепенно этот сегмент заполнится разными компаниями»

У турецкой сети Kelebek уже появился российский сайт, на котором предлагается стать представителем ритейлера в регионе и ознакомиться с каталогом, правда, пока на английском языке.

Как производители мебели в РФ пытаются поддержать спрос

Как производители мебели в РФ пытаются поддержать спрос

Ценовая политика бренда пока непонятна, однако в Турции его продукция дороже мебели из IKEA, отметила глава ритейл-департамента СОRE.XP Марина Малахатько:

«Широта выбора товаров шведской компании практически не сопоставима и не повторима. До сих пор пока нет ни одной сети, которая заявила или уже открылась в России и которая могла бы покрыть такой же ассортимент. У IKEA были сотни тысяч товарных позиций.

Если говорить про Kelebek, то это именно мягкая мебель. Это их основной фокус. Они предлагают интерьеры для гостиных, спален. То есть речь идет о классическом салоне мягкой мебели в первую очередь.

Кроме того, у турецкой компании ценовая политика не совсем похожа на IKEA, потому что средний чек там выше на 20-25%.

Но как они будут себя позиционировать в России, пока непонятно. Может быть, чек будет еще выше. Далее их план по развитию — это выход в франчайзинговую сеть. То есть они открывают прямой магазин, порядка $60 млн точно проинвестировав в его отделку, а затем можно привлекать партнеров и развиваться в крупных российских городах с населением от 500 тыс. человек».

Где российские мебельщики ищут рынки сбыта

Вместе с тем на рынок РФ собираются выйти несколько мебельных сетей, которые позиционируют себя как «аналог IKEA». Это, например, белорусский ритейлер Swed House, пока он открыл один небольшой магазин в торговом центре «Щелковский». Однако потребители остались недовольны дизайном изделий и их стоимостью, например, цена махрового халата достигает 4 тыс. руб.

До конца года торговую точку планирует открыть арабский ритейлер Home Box. Там будут продаваться товары-аналоги шведской сети, которые, как заявляют в компании, практически не будут отличаться по стоимости.

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Елена Иванова

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