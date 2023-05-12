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Коммерсантъ FM
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О, диванный новый мир

Российские мебельщики ищут сбыта на Востоке

В условиях резкого сокращения экспорта российской мебели из-за санкций ЕС локальные производители начинают экспансию в страны Азии и Ближнего Востока. Магазины в Монголии, Азербайджане, Узбекистане, Казахстане, Турции и ОАЭ планируют открыть «Ангстрем», Divan.ru и «Аскона». Развитие на этих рынках потребует инвестиций и времени, а ассортимент придется подстраивать под предпочтения местных потребителей, предупреждают эксперты.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Крупные российские производители мебели начали активно выходить на новые иностранные рынки, рассказали “Ъ” в самих компаниях. Так, «Ангстрем» до конца весны откроет первый салон в Монголии, в перспективе также планирует выход на рынок Азербайджана. Divan.ru в этом году откроет магазины в Узбекистане и в нескольких городах Казахстана, говорит основатель компании Антон Макаров. Прошлой осенью Divan.ru запустил в Узбекистане производство садовой мебели, добавил он.

«Аскона» в третьем квартале планирует открыть магазины под основным брендом и под маркой Grether & Wells в премиум-сегменте в Турции и ОАЭ, где рассматривает два эмирата — Дубай и Абу-Даби. В «Асконе» добавили, что планируют развивать в этих странах и b2b-канал, включая поставку мебели в офисы, а также собственные онлайн-продажи. На рынке ОАЭ в компании также считают интересным возможность поставки мебели для обстановки квартир или апартаментов под краткосрочную аренду.

Компании ищут возможности для развития на новых иностранных рынках после введения в 2022 году ограничений на поставки мебели из РФ в ЕС в рамках санкций в ответ на военные действия на Украине. По данным Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР), в 2022 году экспорт мебели из РФ в денежном выражении сократился на 40%, до 29,5 млрд руб. год к году.

По итогам января—февраля 2023 года показатель снизился на 74%, до 1,9 млрд руб. год к году. Доля экспортных продаж у российских производителей сократилась с 16% в 2021 году до 8% по итогам 2022 года, уточнили в АМДПР.

Гендиректор АМДПР Тимур Иртуганов отмечает, что полностью заместить поставки в Европу российским производителям мебели пока не удается, поэтому компании вынуждены «инвестировать значительные средства в освоение новых для себя рынков».

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает перспективными для российских производителей мебели выход и усиление присутствия в Казахстане, Узбекистане, Монголии из-за слабо развитого собственного мебельного производства. Но эксперт обращает внимание на низкую покупательскую способность, а также невысокий уровень проникновения в этих странах современных форматов торговли и низкую долю онлайн-продаж. В ОАЭ, продолжает господин Бурмистров, может быть мебель в высоком ценовом сегменте, но на рынке есть сильная конкуренция со стороны европейских брендов. Кроме того, застройщики в ОАЭ сдают новое жилье сразу с отделкой, сантехникой и кухонной мебелью, добавляет он.

Один из основателей Mr.Doors Максим Валецкий говорит, что компания также рассматривала возможности для начала продаж в ОАЭ, в частности в Дубае, но решение было заморожено на неопределенный срок. «Регион сейчас представляет собой транспортный хаб, и доля постоянно живущих там невысока, а в этой ситуации продукция компании востребована в должной степени не будет»,— считает господин Валецкий.

Сейчас Mr.Doors рассматривает выход на рынок Индии, добавил топ-менеджер, не уточняя деталей. По словам Максима Валецкого, для экспансии подходят страны, которые демонстрируют позитивную экономическую динамику и имеют хорошие отношения с российским бизнесом.

Партнер консалтингового агентства Between2countries Лейла Павлова отмечает, что у российских производителей сохраняются возможности для развития за рубежом. Но покупательские предпочтения жителей стран Азии и Ближнего Востока во многом отличаются от российских, в связи с чем, предупреждает эксперт, производителям из РФ придется подстраивать свой ассортимент под национальные особенности рынков этих стран.

Алина Савицкая

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