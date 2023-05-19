Мебель с восточным акцентом

В России может появиться «арабская» IKEA — мебельная сеть Home Box с аналогами товаров шведского ритейлера заинтересована в выходе на новый рынок, заявил вице-президент Союза торговых центров стран Ближнего Востока Камел Шабан. Первый магазин может открыться в Москве уже к концу года. Сейчас Home Box ведет переговоры с инвесторами и площадками в России. Есть ли шансы у проекта заменить IKEA? Разбиралась Дарья Фоменко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

IKEA в России не работает уже больше года. За это время успели и активизироваться локальные игроки, и появиться первые замены. Буквально месяц назад в Москве открылся белорусский Swed House — его владельцы позиционируют бренд именно как аналог шведского ритейлера.

Но все это пока не то, и мебельному рынку не хватает комплексных решений, отметила дизайнер интерьеров Ирина Мальцева: «Аналогов IKEA сейчас как таковых нет, потому что в магазинах шведской сети можно было купить абсолютно все, от самой мелочи до дивана или шкафа. Это, конечно, был огромный плюс. Сейчас нам приходится бегать по разным магазинам и просматривать разные сайты».

На сайте арабского ритейла представлены товары во всех категориях — от пледов до мебели. Цены близки к уровню IKEA, ассортимент примерно тот же, позиции разве что немного лишены шведской лаконичности. Оценить, насколько IKEA и Home Box похожи в реальности “Ъ FM” попросил жителя Дубая Мохаммеда:

«В магазине Home Box вы можете найти всю линейку товаров, и они довольно дешевые.

Здорово иметь такой магазин в Дубае. У них есть вещи идентичные IKEA. Если сравнивать две компании, то обе предоставляют одинаковый выбор товаров, меняются только названия брендов и качество».

Первое время Home Box намерен поставлять товары из Китая и стран Азии. В дальнейшем ритейлер не исключает строительства заводов в России. Это, кстати, не первый международный опыт компании, что может повлиять на успех проекта, отмечает глава компании «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров:

«В отличие от так называемых белорусских аналогов, здесь можно говорить о существенно более продвинутом и сильном игроке, достаточно интересном с точки зрения каких-то дизайнерских решений.

В первую очередь они, конечно, представлены на рынках Бахрейна, Кувейта, Катара, Египта и Ливана. У них есть хорошие возможности для того, чтобы развиваться и в России».

Открытие одного магазина в России арабской сети обойдется примерно в $2,5 млрд. В течение пяти лет ритейлер планирует запустить 20 торговых точек в стране. Правда, вряд ли они будут похожи на гипермаркеты IKEA, хотя бы по площади, считает глава ритейл-департамента компании СОRE.XP Марина Малахатько:

«Средняя площадь этих магазинов — 2,5-3 тыс. м. То есть сказать, что это аналог IKEA, которая в составе торгового центра "Мега" занимала 40 тыс. м, мягко говоря, нельзя.

Все-таки я думаю, что в России они сохранят формат, представленный на арабском рынке, и скорее всего речь пойдет о партнерской схеме. То есть появится локальный инвестор, который будет принимать участие в развитии этой сети у нас. Все же пока стопроцентно прямых выходов иностранных компаний на отечественный рынок мы пока не видели».

Кто уж точно заинтересуется «арабской» IKEA, так это торговые центры, отмечают собеседники “Ъ FM”. После ухода десятков иностранных брендов, даже 3 тыс. кв. м Home Box вряд ли будут лишними.

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