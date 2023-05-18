Мебель мягких цен

Удешевление части комплектующих позволяет производителям мебели корректировать отпускные цены для стимулирования спроса. В первом квартале поставщики отмечают снижение средних цен на 7–15%, до уровней начала 2022 года. Но тенденция неравномерна: спрос на мебель в премиальном сегменте остается под большим давлением, говорят эксперт, и ее стоимость, напротив, будет расти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По итогам первого квартала 2023 года отпускные цены у производителей мебели в среднем снизились на 7% год к году, подсчитала Ассоциация предприятий мебельной и деревоперерабатывающей промышленности России (АМДПР). На некоторые категории цены сократились заметнее. Цены снижаются на торговую и офисную мебель, кухонную мебель, металлическую мебель, уточняют в АМДПР. Корректировать отпускную стоимость производителям позволяет снижение стоимости некоторых комплектующих. Так, по данным АМДПР, цены на фанеру в этом марте сократились на 49% год к году, на плиты ДСП, ДВП и МДФ — на 26–39%.

Весной 2022 года производители мебели повышали цены из-за перебоев поставок материалов, удорожания логистики и роста курса валют, отмечает исполнительный директор компании «Ангстрем» Вадим Чернушкин. Теперь, по его словам, ценники возвращаются к уровню начала февраля 2022 года. В салонах «Ангстрем» в январе—марте 2023 года средняя стоимость одного товара снизилась на 8% год к году, утверждает топ-менеджер.

Коммерческий директор Divan.ru Евгений Романов говорит, что цены в первом квартале 2023 года были примерно на 10–15% ниже прошлого года. Коммерческий директор «OBI Россия» Дмитрий Бондаренко говорит, что сеть удерживает розничные цены с конца 2022 года, а поставщик компании снизил цены на мебель из ЛДСП. В Mr.Doors заявили, что за аналогичный период цены на продукцию росли в пределах уровня годовой инфляции. В Hoff “Ъ” не ответили.

Поставщики корректируют цены в условиях заметного сокращения рынка мебели. По данным АМДПР, за первые два месяца 2023 года производство мебели в стране в натуральном выражении сократилось почти на 10%, до 7,9 млн единиц, в том числе из-за сокращения активности покупателей. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что в первом квартале этого года продажи мебели в денежном выражении снизились примерно на 35% год к году. Гендиректор Mr.Doors Сергей Шихов объясняет динамику ажиотажным спросом начала 2022 года. Как отмечает топ-менеджер, любое снижение цен должно стимулировать рост спроса.

Михаил Бурмистров добавляет, что многие ритейлеры пока рассчитывают на постепенное восстановление продаж и, несмотря на наличие значительных товарных запасов, не спешат резко снижать цены на мебель, ограничиваясь маркетинговыми акциями. По его словам, во втором квартале ситуация на рынке постепенно стабилизируется. В апреле продажи мебели оценивались ниже прошлогодних на 10%, а в мае — уже в пределах 3%, рассказывает эксперт.

Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов говорит, что разница в динамике отпускных и розничных цен объяснима ростом затрат ритейлеров. В большинстве случаев за поставку товара сегодня требуется предоплата, тогда как раньше для сетей действовала возможность отсрочки платежа и факторинга, и дополнительные расходы учитываются в цене для потребителя, отмечает он.

Независимый эксперт по ритейлу Ирина Болотова указывает, что потребность в покупке базовой мебели сохраняется и в кризисные времена, а спрос на продукцию более высоких ценовых сегментов находится под большим давлением.

В премиальном сегменте предпосылок к снижению стоимости мебели нет, добавляет Сергей Шихов. Наоборот, во втором квартале рост цен ожидается в пределах 10–15% из-за укрепления курса валют относительно рубля и, соответственно, роста расходов на иностранные комплектующие, поясняет он. В «OBI Россия» пока не готовы декларировать рост стоимости продукции из ДСП и дерева, но «уже получают запросы на повышение отпускных цен на гардеробные системы из-за роста стоимости металла».

Алина Савицкая