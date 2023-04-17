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Коммерсантъ FM
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Swed House осваивается на рынке

Какую нишу на рынке может занять ритейлер из Белоруссии

В Москве открылся первый магазин Swed House. Точка сети, призванной стать аналогом IKEA, появилась в торговом центре «Щелковский». Там представлены кухонные и мебельные аксессуары, а также текстиль. Кроме того, компания запустила российский сайт, правда, пока на нем нельзя ни посмотреть товары и их цену, ни сделать заказ.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Сможет ли ритейлер стать полноценным аналогом IKEA? Москвичка Ольга, побывавшая в эти выходные в Swed House, говорит, что общего у магазинов мало:

«С IKEA абсолютно несопоставимо. Swed House — маленький магазин, где продаются некоторые товары нидерландской торговой сети. Там была посуда, какая-то мебель и постельное белье. Все посещение у меня заняло минут пять. Образцов мебели представлено мало, а площадь магазина всего 330 кв. м. Исходя из того, что Swed House позиционировал себя как аналог IKEA, я разочарована».

В Белоруссии у Swed House работает несколько магазинов. Сама сеть указывает, что продает как продукцию IKEA, так и товары под собственным брендом. Их производят на фабриках России, Китая, Белоруссии и Казахстана. Глава компании «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров сомневается, что бренд будет пользоваться спросом, и дело не только в размерах бизнеса:

«У них есть возможность занять какую-то небольшую нишу, потому что IKEA все-таки на своем пике в 2021 году — это 150 млрд руб. оборота. При этом она занимала до 20% российского рынка мебели для дома в тех сегментах, где была представлена.

Конечно, аналогом IKEA здесь не стать, даже не с точки зрения масштабов бизнеса, а именно влияния на саму культуру потребления мебели и товаров для дома в России.

Как Swed House расставляет точки

Как Swed House расставляет точки

Белоруссия сама по себе достаточно крупный производитель мебели. Какие-то вещи они могут заказывать у поставщиков IKEA. В конце концов, их в России были десятки и сотни. Сейчас нет никакой проблемы получить тот же товар, который был в IKEA. Вопрос в том, что оно будет по другой цене и в немного другом дизайне».

Союз торговых центров сообщал, что в 2023 году Swed House собирается открыть в Москве 10 магазинов. Площадь каждого — до 1 тыс. кв. м. При этом товары белорусского ритейлера появились на Wildberries. Так, например, простыня на резинке стоит около 2 тыс. руб., комплект постельного белья — 5 тыс. руб., а небольшой контейнер — 1 тыс. руб.

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Дарья Фоменко, Елена Иванова

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