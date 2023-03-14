Путин назвал чушью версию о подрыве «Северных потоков» проукраинской группировкой

Президент России Владимир Путин назвал «полной чушью» версии о том, что диверсии на «Северных потоках» осуществили украинские активисты. По словам президента, судя по всему, под газопроводы «Северного потока» было заложено несколько взрывных устройств — что-то взорвалось, а что-то нет.

«Взрыв подобного рода, такой мощности, на такой глубине могут осуществить только специалисты причем поддержанные всей мощью государства, которое располагает определенными технологиями»,— сказал президент в ходе рабочего визита в Улан-Удэ.

По мнению Владимира Путина, виновных в подрывах всегда нужно искать среди заинтересованных. Президент заявил, что в диверсиях теоретически заинтересованы США, чтобы получить возможность поставлять в Европу объемы своего газа, в том числе сжиженного природного газа, даже если он на 25-30% дороже российского.

Взрывы на «Северном потоке» и не введенном в эксплуатацию «Северном потоке-2» произошли 26 сентября 2022 года. В феврале журналист Сеймур Херш опубликовал материал, в котором он со ссылкой на одного источника «с непосредственным знанием оперативного планирования» сообщил, что взрывы были секретной операцией США.

По информации ряда западных СМИ, к произошедшим в сентябре 2022 года подрывам газопроводов может быть причастна проукраинская группировка, которая, скорее всего, не связана с властями Украины. Украина отрицает виновность своих граждан в подрывах газопроводов. В Кремле также не верят в причастность частных лиц к диверсиям.

Подробнее о расследовании взрывов — в материале «Ъ» «Трубный запах».

Эрдни Кагалтынов