Что происходит после ввода войск России на Украину. День 475-й

Минобороны подписало контракты с еще семью добровольческими подразделениями. Взрывы произошли в Киеве, Харькове, Тернополе и Кривом Роге. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил об отсутствии военного решения российско-украинского конфликта. Треть банков и других финансовых учреждений в Нидерландах не могут отследить и заморозить активы российских лиц, находящихся под санкциями. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:11. «Подробности утренних обстрелов поселка Глушково. Всего зафиксировано 12 прилетов. К счастью, никто не пострадал. Повреждено около 10 жилых домов, в одном из них разрушения значительные, несколько административных зданий, два автомобиля. Снаряд также попал в кинотеатр»,— сообщает губернатор Белгородской области Гладков.

8:53. Российские граждане, проживающие в Европе, жалуются на ограничения операций по своим картам и счетам в банке Revolut, стало известно Forbes. Причина — ужесточение требований банка к документам, подтверждающим право жить в Европе, и трудности с получением ВНЖ или долгосрочных виз, пишет Forbes.

8:50. Новые взрывы произошли в Днепропетровской области Украины, сообщило издание «Зеркало недели».

8:48. Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что небольшое число танков легко уничтожить противотанковым оружием и минами. Так он прокомментировал просьбу замглавы МИД Украины Андрея Мельника, попросившего у Германии поставить больше танков Leopard 2.