Спикер Липецкого облсовета Дмитрий Аверов выиграл праймериз «Единой России» перед довыборами в Госдуму

В липецком отделении «Единой России» подвели итоги рейтингового голосования для определения кандидата на участие в грядущих довыборах в Госдуму по 114-му избирательному округу. По результатам голосования спикер Липецкого облсовета Дмитрий Аверов станет кандидатом от партии. За него проголосовали 15 705 человек.

Всего в праймериз приняли участие 20 497 человек. За начальника управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Ельца Владимира Хабибулина проголосовали 1 695 участников. Директора Центра развития детского отдыха Николая Голосова видели кандидатом 1 633 человек. Начальник отдела Центра молодежи Маргарита Жирова и председатель реготделения общероссийского движения поддержки флота Леонид Гусев получили 1 200 и 980 голосов.

Дополнительные выбору в Госдуму были объявлены после смерти депутата Николая Борцова. Он избирался в Госдуму с 2003 года, последний раз победил на выборах в этом округе в 2021 году.

После выдвижения на праймериз Дмитрия Аверова губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил о поддержке своего бывшего заместителя.

Два года назад Дмитрий Аверов в статусе вице-губернатора уже участвовал в праймериз перед выборами в Госдуму. Тогда он одержал победу над действующим депутатом Михаилом Тарасенко. Однако позже господин Аверов снял свою кандидатуру. Глава региона также хотел делегировать его в Совет федерации. После этого Дмитрий Аверов избрался в облсовет и возглавил его.

О работе господина Аверова в период спецоперации и взаимоотношениях с оппозицией читайте в интервью «Ъ-Черноземье» «"Потом другие люди думают над тем, как закопать эту яму"».

Сергей Толмачев

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