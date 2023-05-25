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Спикер липецкого облсовета подал документы для участия в праймериз ЕР по отбору кандидата в Госдуму

Председатель Липецкого областного совета Дмитрий Аверов подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидата на выборы в Государственную думу. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали источники в региональной власти и местном партийном отделении.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Дмитрий Львович — кандидат, поддержанный губернатором Игорем Артамоновым»,— отметил один из собеседников «Ъ-Черноземье».


В Липецкой области пройдут дополнительные выборы депутата Госдумы в одномандатном избирательном округе №114. В 2021 году победу в этом округе одержал Николай Борцов. В апреле 2023-го господин Борцов скончался.

Два года назад господин Аверов уже участвовал в праймериз перед выборами в Госудуму. Тогда он одержал победу над действующим депутатом Михаилом Тарасенко. Однако на тот момент вице-губернатора Дмитрия Аверова все равно не выдвинули на выборы. После этого он возглавил облсовет.

Владимир Зоркий

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