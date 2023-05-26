Липецкий губернатор готов поддержать выдвижение спикера облсовета Дмитрия Аверова в Госдуму

Глава Липецкой области Игорь Артамонов будет поддерживать кандидатуру спикера облсовета Дмитрия Аверова в борьбе последнего за мандат депутата Госдумы. Об этом господин Артамонов сообщил в интервью «Ъ-Черноземье».

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«Да, мы будем его поддерживать»,— сказал господин Артамонов.

Председатель Липецкого областного совета Дмитрий Аверов вчера подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидата на выборы в Государственную думу. «Я хотел бы развивать те компетенции, которые получил на посту спикера облсовета, особенно с точки зрения обновления социальной инфраструктуры региона, повышения его инвестиционной привлекательности»,— пояснил «Ъ-Черноземье» глава регионального парламента.

В Липецкой области пройдут дополнительные выборы депутата Госдумы в одномандатном избирательном округе №114. В 2021 году победу в этом округе одержал Николай Борцов. В апреле 2023-го господин Борцов скончался.

Сергей Калашников

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