Умер липецкий депутат Госдумы и бывший владелец завод соков «Лебедянский» Николай Борцов

В возрасте 77 лет скончался депутат Госдумы, почетный гражданин Лебедянского района Николай Борцов. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Липецка Фото: пресс-служба администрации Липецка

Николай Борцов родился 8 мая 1945 года в Лебедяни Липецкой области. В 1969 году окончил Мичуринский технологический техникум по специальности «оборудование предприятий консервной промышленности», в 1980 году — Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «планирование промышленности». Работать начал в 16 лет грузчиком на макаронной фабрике. После службы в армии стал слесарем на винном заводе в Лебедяни. По окончании техникума устроился на инструментальный завод, где прошел путь до начальника цеха. В 1981 году возглавил консервный завод «Лебедянский» и сделал предприятие крупнейшим производителем соков в России. В 2008 году продал завод компании PepsiCo. С 2003 года представлял Липекую область в Госдуме. В 2004 году вместе с сыном основал благотворительный Фонд Борцовых, который финансирует восстановление и реставрацию храмов, помогает ветеранам войны и детским учреждениям, выделяет средства на поддержку науки и образования. По итогам 2021 года был самым богатым депутатом от Черноземья с доходом 659,8 млн руб.

Игорь Артамонов, отметил, что Николай Борцов очень много сделал для развития родного района и области. «Его жизнь — это пример успеха простого сельского парня, достигшего невероятных высот. При этом Николай Иванович не превратился в обычного коммерсанта. Он никогда не забывал о родном районе, в котором вырос, о регионе в котором жил и работал. Николай Борцов всегда чутко откликался на просьбы людей и старался помочь каждому. Детские площадки и скверы, оборудование для больниц и поликлиник, поддержка одаренных детей и многодетных семей, огромная помощь храмам и монастырям — далеко не полный список того, что делал Николай Иванович для своих земляков», — выразил соболезнования губернатор.

Александр Прытков

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