Девелоперы строят компактно

В Москве растет предложение малоформатного жилья, на вторичном рынке продаются даже квартиры без окон. Количество студий в новостройках столицы за год выросло в полтора раза, сообщили «Известиям» аналитики компании «НДВ Супермаркет Недвижимости». С помощью малых форматов застройщики поддерживают спрос. Продаются и лоты площадью всего 8 кв. м. Кто покупает такое жилье? С подробностями — Иван Корякин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На столичном рынке недвижимости немало оригинальных объектов – 10-метровыми квартирами никого не удивишь. То ли дело апартаменты без окон — бывшая промзона, цокольный этаж, 8–20 кв. м. Туалет, душ, электрическая плита — что еще нужно? Без солнечного света жилье обойдется на 15–20% дешевле — в районе 3 млн руб.

Но управляющего партнера платформы Dombook Ирину Доброхотову такими объектами не удивить: «Дверь может быть стеклянной и выходить в коридор, таким образом свет попадает в квартиру. Как правило, это могут быть гостиничные номера, которые сдаются посуточно. Вот действительно появились форматы, в которых используется, например, красивая подсветка, встроенная в потолок».

Покупают такие объекты в инвестиционных целях — помещения без окон подходят, например, для посуточной аренды: зачастую они гораздо дешевле номера в столичной гостинице, поэтому так популярны у тех, кто приезжает в командировку или на заработки, рассказали «Известиям» в «НДВ Супермаркет Недвижимости». В конце концов, если есть капсульные отели, почему бы не быть капсульным апартаментам?

В качестве же бюджетного жилья подойдут студии, которые сейчас как раз дешевеют. По сравнению с прошлым маем цены снизились на 9–11%, подсчитали аналитики компании «Метриум». Сейчас средняя малоформатная квартира в обычной московской новостройке стоит около 8,5 млн руб. В пересчете на цену квадратного метра снижение не такое большое — 6%. Но это потому что и средняя площадь уменьшилась: вместо 25 кв. м. уже 23,5 кв. м.

Такая сейчас стратегия у застройщиков, иначе им не справиться, пояснил директор головного офиса компании «БЕСТ-Недвижимость» Шамиль Кочекаев:

«Когда начиналось строительство проектов, которые сейчас предлагаются к продаже, то девелоперы никак не рассчитывали, что возникнет то положение вещей, которое есть сейчас.

То есть были, конечно, определенные планы по продажам, по прибыли. С учетом нынешних реалий это стало сложно, для кого-то даже невозможно. Именно поэтому застройщикам легче всего продать максимально дешевый товар».

За последний год объемы предложения в сегменте малоформатных квартир увеличились в полтора раза, до 5,5 тыс. лотов, подсчитали в «НДВ Супермаркет Недвижимости». Студиями застройщики поддерживают спрос. И нередко они предлагают дисконты, добавил господин Кочекаев:

«Есть объекты, по которым предлагаются хорошие скидки. Вот последняя сделка у нас прошла с дисконтом в 27% от первоначальной стоимости. Но в Москве я не помню, чтобы такое было. Между тем если твой товар — недвижимость — не продается, то ты должен за нее платить налоги и нести прочие расходы».

Доля новостроек в общей структуре сделок с недвижимостью за год сократилась с 37% до 30%, пишет “Ъ”. Покупатели перетекают в сегмент вторичного жилья, где и цены пошли вверх умеренными темпами, в пределах 1% за минувший месяц. Покупатели обращают внимание на квартиры, которые наилучшим образом подходят для жизни: с ремонтом, мебелью, бытовой техникой и даже окнами.

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