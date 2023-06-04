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Коммерсантъ FM
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Вторичка почувствовала оживление

Но рост цен остается сдержанным

Благодаря устойчивому спросу средняя стоимость вторичной недвижимости на крупнейших региональных рынках России продолжает медленно расти. Активность потенциальных покупателей продиктована их перетоком из сегмента новостроек, чья доля в общей структуре сделок за год сократилась с 37% до 30%. Но спрос сосредоточен преимущественно на ликвидных объектах с пригодным для проживания ремонтом. Существенных колебаний на вторичном рынке участники рынка не ждут, предупреждая, что многое сейчас зависит от внешней конъюнктуры и решения ЦБ по ключевой ставке.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Средняя стоимость вторичной недвижимости на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) по итогам мая составила 126,5 тыс. руб. за кв. м, увеличившись за месяц на 0,7%. Такие данные приводят эксперты «ЦИАН.Аналитики», напоминая, что аналогичная динамика была характерна для последних нескольких месяцев. Согласно данным «Этажей», средняя стоимость вторички в России в целом сейчас составляет 112,6 тыс. руб. за кв. м. За месяц этот показатель вырос на 0,6%, за год — на 3,7%. Средняя стоимость квартиры — 4,3 млн руб., добавляют в «Авито Недвижимости». За месяц этот показатель не поменялся, а годовой прирост составил 10,3%.

Наиболее выраженный рост цен на вторичное жилье за последний месяц, согласно данным «ЦИАН.Аналитики», произошел в Челябинске, где средний показатель увеличился на 2,4%, до 76,5 тыс. руб. за кв. м. В Ростове-на-Дону динамика составила 1,5%, рост до 111,8 тыс. руб. за кв. м. В Омске, согласно расчетам «Этажей», средняя стоимость вторички увеличилась на 1,9%, до 87,7 тыс. руб. за кв. м. В Санкт-Петербурге месячное увеличение оценивается в 1,2% — до 191 тыс. руб. за кв. м. В Москве динамика составила 0,1%, рост до 301,2 тыс. руб. за кв. м, отмечают в «ЦИАН.Аналитике».

Средневзвешенная квартира на вторичном рынке «старой» Москвы, согласно данным аналитиков компании «Инком-Недвижимость», сейчас стоит 13,8 млн руб. За месяц показатель сократился на 0,3%. В Новой Москве динамика менее выраженная — минус 0,1% за месяц, снижение до 9,8 млн руб. В Подмосковье показатель не изменился: бюджет предложения — 6,6 млн руб. «Ликвидные квартиры очень востребованы, но собственники не повышают цены, предпочитая быстро продать, а не экспериментировать со стоимостью»,— рассуждает директор направления «Вторичный рынок» компании «Инком-Недвижимость» Сергей Шлома.

В мае, по словам господина Шломы, активность была в два раза выше прошлогодней и на 2% превысила показатель апреля. «Это уникальная ситуация, традиционно май — неактивный месяц из-за праздников»,— говорит эксперт.

Сделки, по его наблюдениям, заключаются достаточно оперативно. Руководитель направления Apple Real Estate Виолетта Хачатурова говорит, что похожая тенденция прослеживается и в сегменте высокобюджетного жилья: «Стоимость не растет, но и снижения показателей не происходит». Спрос в течение последних двух-трех месяцев показывал положительную динамику, отмечает она.

Сравнительно высокая активность сейчас прослеживается на всех крупных региональных рынках. Руководитель вторичного и загородного направлений «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин отмечает, что за год спрос увеличился на 41,6%. Хотя в мае он все же оказался ниже, чем в апреле,— на 11,6%. Господин Хахулин обращает внимание на то, что, по мере того как новостройки становится приобретать менее выгодно, многие покупатели начинают отдавать предпочтение готовым предложениям. Сергей Шлома считает, что в сегмент перешли примерно 20% потенциальных покупателей новостроек. Руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов говорит, что если в прошлом году новостройки формировали 37% в общем объеме сделок с жильем в столичных агломерациях, то сейчас этот показатель сократился до 30%.

Хотя, по мнению директора «Этажей» Ильдара Хусаинова, пока речь идет скорее о восстановлении баланса: последние несколько лет вторичка находилась под прессингом первичного предложения.

Эксперт обращает внимание на то, что покупатели все чаще склоняются к приобретению квартир, которые в данный момент наилучшим образом подходят для жизни.

«Их интересуют варианты с современным ремонтом, мебелью и бытовой техникой»,— говорит он. Аналогичную тенденцию на рынке заметил и господин Шлома. Если раньше риэлторы, по его словам, не рекомендовали продавцам существенно вкладываться в предпродажную подготовку объектов, то сейчас наличие ремонта может стать поводом для наценки.

Стабильный спрос приводит к медленному снижению объема предложения. Согласно оценкам «ЦИАН.Аналитики», суммарно на 18 крупнейших региональных рынках сейчас доступно 224 тыс. объявлений, это на 2% меньше, чем месяц назад. «Это обусловлено меньшим число новых объявлений, вышедших в реализацию»,— говорит Алексей Попов. На вторичном рынке «старой» Москвы, по подсчетам Сергея Шломы, сейчас экспонируются 87,8 тыс. лотов. За месяц показатель сократился на 0,43%. На рынке Новой Москвы доступны 8,5 тыс. предложений, Московской области — 72,8 тыс. За месяц показатели увеличились на 1,5% и 0,1% соответственно.

Новостройки нащупали спрос

Виолетта Хачатурова не ждет существенного снижения спроса или цен на вторичном рынке в ближайшие несколько месяцев при условии, что внешний фон останется стабильным. Ильдар Хусаинов не исключает, что оживление спроса стимулирует продавцов немного повышать цены. Но пока эта политика компенсируется предоставляемыми скидками: средний размер дисконта на рынке — 5,1%, говорит он. Наиболее важным фактором, который будет влиять на ценообразование в дальнейшем, господин Хусаинов считает решение Центробанка по ключевой ставке. «Ее увеличение снизит доступность ипотеки и приведет к стагнации спроса, а снижение может привести к более активному росту спроса и разогреву цен»,— поясняет он.

Александра Мерцалова

Динамика цен на вторичную недвижимость на крупнейших региональных рынках России

Локация Средняя цена (тыс. руб. за кв. м) Динамика (%)
Май 2022 Апрель 2023 Май 2023 За месяц За год
Москва 314,1 301 301,2 0,10% –4,10%
Санкт-Петербург 211,2 199,3 199,5 0,10% –5,50%
Казань 144,6 145,4 145,6 0,10% 0,70%
Краснодар 119,6 122,2 122,7 0,40% 2,60%
Нижний Новгород 116,6 121,1 122,1 0,80% 4,70%
Новосибирск 110,2 114,5 115 0,40% 4,40%
Екатеринбург 104,4 112,2 113,2 0,90% 8,40%
Ростов-на-Дону 103,2 110,2 111,8 1,50% 8,30%
Самара 101,9 106,2 107,6 1,30% 5,60%
Уфа 100,5 106,5 107,1 0,60% 6,60%
Красноярск 96,4 104,9 105,9 1,00% 9,90%
Омск 85,4 93,9 94,6 0,70% 10,80%
Пермь 83,1 91,6 91,9 0,30% 10,60%
Воронеж 86,7 89 89,1 0,10% 2,80%
Волгоград 78,6 87,1 88 1,00% 12,00%
Челябинск 64,8 74,7 76,5 2,40% 18,10%
Московская область 161,1 157,9 158 0,10% –1,90%
Ленинградская область 133,9 127,1 127,3 0,20% –4,90%

Источник: данные «ЦИАН.Аналитики».

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