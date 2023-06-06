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Коммерсантъ FM
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Для аренды выделяют комнаты

Почему москвичи выбирают такой вариант сдачи жилья

На столичном рынке аренды замечен новый тренд — владельцы все чаще предпочитают сдавать квартиры покомнатно. В особенности такая тенденция прослеживается в центре и на юго-западе Москвы. При этом доход арендодателя увеличивается в среднем на 15%, сообщили “Ъ FM” в компании Est-a-Tet. Все это происходит на фоне роста предложений по аренде квартир, из-за чего заметно снижаются цены. Тему продолжит Владислав Викторов.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

С начала года рынок аренды жилья переполнен свободными площадями, из-за чего сроки экспозиции объектов растут. Это вынуждает собственников снижать цены. Но если, например, квартира возле метро в Москве может потерять в стоимости незначительные несколько процентов, то менее ликвидные объекты дешевеют сильнее.

Именно поэтому собственники такого жилья компенсируют снижение дохода за счет сдачи в аренду комнат. В некоторых случаях это получается гораздо выгоднее, пояснила директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова:

«История с комнатами касается малоликвидных объектов, то есть это определенная удаленность от метро, жилье на первых этажах.

Такую недвижимость, конечно, выгоднее сдавать именно в таком варианте, ведь у арендодателя не простаивает объект целиком. Кроме того, владелец квартиры выигрывает по цене процентов 15-20 по сравнению с ситуацией, если бы он сдавал ее целиком».

Любопытно, что сейчас некоторые собственники стали чаще сдавать комнаты не в отдельных квартирах, а в тех, где живут сами. В этом случае, как правило, потенциальному арендатору придется пройти строгий отбор — владельцы жилья в основном хотят, чтобы сосед был тихим, чистоплотным и желательно девушкой-студенткой. В этом случае можно претендовать на максимально выгодные условия.

Как аренда замерла к лету

Как аренда замерла к лету

Вместе с тем в целом по Москве стоимость комнаты может быть очень разная, отметила управляющий партнер Dombook и основатель компании «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова:

«Самый дешевый лот у нас в городе — комната в районе Курьяново за 8 тыс. руб. Только сдается она девушке и на долгий срок. В этой же квартире живет ее хозяйка. А если посмотреть самую высокую цену, то это 67 тыс. руб. на Соколе за обычную комнату с устаревшим ремонтом.

И еще есть варианты, которые предлагаются с условием помощи по хозяйству. В таком случае средняя цена составляет 18-22 тыс. руб. в месяц за комнату».

Впрочем, нынешний рост предложений по аренде комнат эксперты связывают прежде всего с сезонным фактором, в частности, со стартом приемных кампаний в столичных вузах. Именно этим можно объяснить то, что в Южном административном округе, по данным сервиса «Домклик», сосредоточено свыше 18% предложения.

Как арендаторы режут бюджеты

Как арендаторы режут бюджеты

Но уже к концу июля ситуация начнет меняться, и рынок аренды в целом должен оживиться, продолжает Ирина Доброхотова:

«Прошлой весной показатели спроса были ниже. Вместе с тем, несмотря на то, что цена аренды упала на 3%, в мае по сравнению с предыдущим месяцем мы видим рост этого показателя в 1%. Бюджетные однушки по Москве обойдутся в 25 тыс. руб. Но это будет маленькая квартира со старым ремонтом. Такие предложения есть практически во всех районах столицы. Кроме того, летом спрос ожидаемо снижается. Оживления рынка мы ожидаем в конце июля-августе».

Но даже тогда предложение квартир в аренду на рынке будет сильно превышать спрос. Впрочем, рассчитывать на дальнейшее снижение цен не стоит, говорят эксперты, ведь собственники больше не готовы уступать. Зато они стали менее требовательны к жильцам и охотно сдают квартиры даже семьям с маленькими детьми.

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Александр Рассохин

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