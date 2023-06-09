Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, какова структура спроса на рынке жилья Троицкого и Новомосковского округов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Объем экспозиции малоформатных квартир в Новой Москве существенно сократился. Эта тенденция в основном связана с тем, что такой формат жилья востребован у покупателей. В структуре спроса на долю однокомнатных квартир и студий приходится более 50%. И на это влияют два ключевых фактора, полагают эксперты компании «Бон Тон»: минимизация бюджета сделки и уровень цен на фоне запрета на субсидированные ставки от застройщика.

По данным брокеров, в последний весенний месяц на первичном рынке Новой Москвы предлагалось к покупке почти 955 тыс. кв. м или 19,5 тыс. лотов в 35 проектах. Из них более 95% представлено вариантами, расположенными в Новомосковском административном округе, и все 100% — это квартиры в домах комфорт-класса.

В деталях: половина экспозиции в этом районе приходится на три типа лотов: двухкомнатные квартиры евроформата — почти 22%, евротрешки — 20,5% и студии, которых около 18%. Доля однокомнатных квартир — около 14%. Средняя площадь предложения не превышает показателя в 49 кв. м.

В Троицком округе значительная часть экспозиции — это двухкомнатные варианты, на них приходится чуть более 45%. Квартиры здесь чуть просторнее — средняя площадь предложения здесь уже 61 кв. м.

Что касается цен в регионе, то средневзвешенная стоимость жилого квадрата в Новомосковском административном округе находится на уровне 228 тыс. руб., в Троицком — 129 тыс. руб.