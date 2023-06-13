Гендиректор АКРА Сухов: около 50 банков могут покинуть российский рынок в ближайшие три года

В ближайшие три года 50 банков могут закрыться или уйти с российского рынка, заявил гендиректор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов. По его словам, останутся кредитные организации, находящиеся под контролем дружественных стран. Какие конкретно банки могут закрыться или уйти с рынка, он не уточнил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«У нас, конечно, нет перечня сделок, но мы ожидаем, что большинство иностранных банков выйдет из бизнеса в России в трехлетний период. Всего у нас в стране работает свыше 50 кредитных организаций, контролируемых иностранным капиталом. Но капитал некоторых из них находится под контролем дружественных государств, в том числе Китая. Они, конечно, не будут закрываться»,— сказал глава АКРА в интервью «Известиям».

В марте Европейский центральный банк потребовал от Raiffeisen закрыть свой бизнес в России. Банк пообещал урезать деловую активность в стране и заявил о планах продать российское подразделение или вывести его из структуры группы. В начале мая Raiffeisen Bank International закрыл корсчета всех российских банков, кроме своей «дочки». Reuters сообщало, что банк намерен передать российское подразделение акционерам.

Лаура Кеффер