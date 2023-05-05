Raiffeisen Bank International закрыла корсчета всех российских банков, кроме своей «дочки»

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) прекратила корреспондентские отношения со всеми российскими банками, за исключением своей дочерней кредитной организации в России — Райффайзенбанка. Об этом говорится в презентации к финансовой отчетности RBI за первый квартал 2023 года (.pdf).

«Продолжается сокращение платежного бизнеса. (Счета.— "Ъ") всех российских банков-корреспондентов остановлены, кроме Raiffeisenbank Russia»,— говорится в материалах презентации банковской группы, касающихся состояния бизнеса в России.

Из отчетности RBI следует, что австрийская группа снизила свою деловую активность в России, а также свела к минимуму присутствие группы в России. «Условия для бизнеса в России очень сложные. Местные и международные законы, регулирующие продажу бизнеса в России, подвержены постоянным изменениям. RBI продолжит стремиться к продаже или выделению своего российского подразделения»,— говорится в материалах RBI.

Raiffeisen Bank International сокращала корреспондентскую сеть в России с весны 2022 года. В конце марта 2023-го RBI сообщила о намерении продать или выделить свой бизнес в России. Банк пообещал урезать деловую активность в стране. Этот процесс будет выражен в сокращении Райффайзенбанком общего объема операций в иностранной валюте, а также в снижении темпов выдачи кредитов.

По итогам 2022 года Россия для RBI была центром прибыльности (более половины от полученного результата), а российский Райффайзенбанк показал второй среди банков результат — 141 млрд руб. прибыли. Однако из отчета группы за первый квартал текущего года следует, что процентный доход RBI в России начал снижаться.

Милена Костерева