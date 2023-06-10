Зеленский сообщил об эвакуации 3 тыс. человек после ЧП на Каховской ГЭС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из Николаевской области и с подконтрольной Киеву части Херсонской области эвакуированы более 3 тыс. человек. Об этом господин Зеленский сообщил в видеообращении, выложенном вечером в его Telegram-канале. Между тем сегодня утром врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщал об эвакуации более 6 тыс. человек с затопленных территорий региона.

«На данный момент в Херсонской и Николаевской областях уже эвакуировано более 3 тыс. человек»,— говорится в расшифровке обращения президента Украины.

«На утро 10 июня с затопленных территорий Новокаховского городского, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов Херсонской области эвакуировано более 6 тыс. человек, из них 235 детей и 81 маломобильный гражданин»,— сообщил господин Сальдо в своем Telegram-канале.

В Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС, о котором стало известно утром 6 июня, оказалась затоплена часть региона.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Небратская ГЭС».

Мария Федотова