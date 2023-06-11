Число госпитализированных при затоплении левобережья Херсонщины выросло до 77 человек

В Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС и затопления населенных пунктов госпитализированы 77 человек, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Владимир Сальдо. Эвакуировано около 7 тыс. человек. Российские власти контролируют левобережную часть Херсонщины.

По данным на утро 10 июня было госпитализировано 62 человека, эвакуировано — больше 6 тыс.

За последние сутки российские спасатели эвакуировали больше 900 человек. В пунктах временного размещения находятся около 1,5 тыс. эвакуированных. Врачи оказывают им помощь.

В Новокаховском городском округе уровень воды упал до 7 метров, рассказал господин Сальдо (ранее сообщалось, что вода поднималась до 12 метров). В Алёшкинском муниципальном округе уровень снизился до 1,5 м, в Голопристанском муниципальном округе — до 2,1 м.

«В Новой Каховке активно ведутся работы по устранению последствий затопления: из подвалов жилых домов откачивается вода, коммунальные службы приводят улицы в надлежащее состояние, восстанавливаются электроснабжение и канализационные станции»,— написал господин Сальдо в Telegram.

Украинские власти также сообщают о спаде уровня воды на правобережье Днепра. Глава украинской херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявлял, что площадь затопленных территорий сократилась практически в два раза. Эвакуировано около 2,7 тыс. человек.

Каховская ГЭС была частично разрушена 6 июня. Вода затопила населенные пункты по обе стороны Днепра, левый берег контролируют российские войска, правый — украинские. По обе стороны есть погибшие. Москва и Киев обвиняют в произошедшем друг друга.

О реакции мирового сообщества — в публикации «Ъ» «Дамба о двух концах».

Леонид Уварчев