NYT: спутники-шпионы США зафиксировали взрыв на плотине Каховской ГЭС незадолго до ее обрушения

Американские спутники-шпионы зафиксировали взрыв на плотине Каховской ГЭС непосредственно перед ее обрушением. При этом аналитики Вашингтона до сих пор не знают, кто стоит за подрывом плотины и как именно это произошло, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

Собеседник издания уточнил, что незадолго до разрушения ГЭС американские спутники с инфракрасными датчиками засекли тепловую сигнатуру, характерную для сильного взрыва. По словам источника, аналитики подозревают Россию в причастности к подрыву плотины, но никаких доказательств этого у них нет.

Представитель администрации не исключил в беседе с NYT, что разрушению плотины могли способствовать предшествующие повреждения и растущее давление воды, но наиболее вероятная причина обрушения — взрыв.

Исследователи норвежского института NORSAR допустили, что Каховская ГЭС была разрушена в результате взрыва. К такому выводу они пришли после анализа данных региональных сейсмических станций.

Взрыв был одной из версий разрушения Каховской ГЭС. В Кремле считают, что плотину подорвала Украина, чтобы лишить Крым водоснабжения. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что плотину взорвала Россия, чтобы осложнить украинским вооруженным силам форсирование Днепра при наступлении. По другой версии, которую приводили в том числе западные СМИ, плотина разрушилась из-за ранее полученных повреждений.

Каховская ГЭС обрушилась 6 июня. В Херсонской области ввели режим ЧС. Врио губернатора области Владимир Сальдо говорил, что в зоне бедствия оказалось до 40 тыс. человек. Несколько городов и поселков оказались затоплены почти полностью. По последним данным, из-за затопления погибли 5 человек, 41 пострадал.

Подробнее о катастрофе на Каховской ГЭС — в материале «Ъ» «Дамба о двух концах».

Эрдни Кагалтынов