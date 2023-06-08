После разрушения Каховской ГЭС погибли 5 человек, еще 41 пострадал

Глава городской администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о первых жертвах после разрушения Каховской ГЭС. По его словам, из-за затопления 5 человек погибли, еще 41 пострадал. По словам мэра, эвакуация затопленных населенных пунктов продолжается. Уровень воды в самом городе постепенно понижается.

«Сегодня сообщили, что из семи человек, которые занимались выпасом скота, пятеро утонули. Сейчас занимаемся эвакуацией двух оставшихся»,— рассказал мэр города в эфире «Соловьев LIVE». Также он обвинил Украину в целенаправленных и продолжительных обстрелах ГЭС.

Украинские СМИ также сообщают о 30 человек в Олешках, которые попали в больницу с переохлаждением. Российские власти про ситуацию с пострадавшими в этом городе пока не сообщали.

Каховская ГЭС обрушилась 6 июня. В Херсонской области ввели режим ЧС. Врио губернатора области Владимир Сальдо заявил, что в зоне бедствия оказалось до 40 тыс. человек. Несколько городов и поселков оказались затоплены почти полностью. В частности, Голую Пристань затопило почти на 80%. Полностью под воду ушло село Корсунка.

Москва и Киев обвиняют друг друга в прорыве плотины ГЭС. Также высказывалась версия, что она разрушилась сама из-за ранее полученных повреждений. Следственный комитет России возбудил дело о теракте, Генпрокуратура Украины — по статьям об экоциде и нарушении законов войны.

Подробнее о реакции мирового сообщества на катастрофу на Каховской ГЭС — в публикации «Ъ» «Дамба о двух концах».

Александр Кислов