Норвежские сейсмологи обнаружили свидетельства взрыва на Каховской ГЭС

Исследователи норвежского института NORSAR допустили, что Каховская ГЭС была разрушена в результате взрыва. К такому выводу они пришли после анализа данных региональных сейсмических станций.

Согласно материалам исследования, 6 июня, в 2:54 по местному времени были зафиксированы четкие сигналы магнитудой от 1 до 2, указывающие на взрыв. В своем исследовании ученые ссылаются на данные румынской измерительной станции BURAR, которая находится в 620 км от эпицентра. Норвежские эксперты отмечают, что время и место фиксации сигналов совпадают с сообщениями в СМИ об обрушении Каховской плотины.

Каховская ГЭС обрушилась 6 июня. В Херсонской области ввели режим ЧС. Врио губернатора области Владимир Сальдо говорил, что в зоне бедствия оказалось до 40 тыс. человек. Несколько городов и поселков оказались затоплены почти полностью. По последним данным, из-за затопления погибли 5 человек, 41 пострадал.

Взрыв был одной из версий разрушения Каховской ГЭС. В Кремле считают, что плотину подорвала Украина, чтобы лишить Крым водоснабжения. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что плотину взорвала Россия, чтобы осложнить украинским вооруженным силам форсирование Днепра при наступлении. По другой версии, которую приводили в том числе западный СМИ, плотина разрушилась из-за ранее полученных повреждений.

Подробнее о катастрофе на Каховской ГЭС — в материале «Ъ» «Дамба о двух концах».

Милена Костерева