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Коммерсантъ FM
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Райффайзенбанк введет комиссию 50% на зачисление долларов из других банков

Райффайзенбанк с 20 июня вводит комиссию в 50% от суммы переводов физлицам в долларах из других банков, сообщает пресс-служба финорганизации.

«С 20 июня 2023 года комиссия за зачисление средств из других банков (входящий перевод) в долларах США на счета физических лиц составит 50% от суммы перевода, но не более $500. В связи с изменением рыночных условий банк вынужден ограничить количество входящих переводов в долларах США. Мы рекомендуем клиентам использовать другие способы получения платежа»,— поясняют в банке.

При этом в кредитном учреждении подчеркнули, что новые условия не касаются входящих переводов, зачисляемых на счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и клиентов private banking.

3 марта Райффайзенбанк приостановил открытие счетов новым юридическим лицам и дополнительных валютных счетов действующим корпоративным клиентам. Также в марте банк увеличил минимальную сумму исходящего перевода в долларах США до $15 тыс. для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой.

Райффайзенбанк — «дочка» Raiffeisen Bank International (RBI) в России. По данным Financial Times, банк обслуживает 40–50% платежей России с другими странами. В третьем квартале 2022 года российская «дочка» обеспечила 68% финансового результата всей австрийской группы.

В марте 2023 года агентство Reuters сообщило, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) потребовал от австрийской банковской группы Raiffeisen Bank закрыть свой бизнес в России. По данным источников агентства, ЕЦБ настаивает на формировании плана действий по прекращению деятельности банка в стране. Raiffeisen Bank заявил, что изучает варианты будущего своей российской «дочки».

Подробности — в публикации «Ъ» «Райффайзенбанку указали на выход».

Александр Кислов

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