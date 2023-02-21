Райффайзенбанк увеличил минимальный порог перевода в долларах для юрлиц

Со 2 марта Райффайзенбанк увеличит минимальную сумму исходящего перевода в долларах США до $15 тыс. для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой. Ограничение не затронет физлиц, сообщила пресс-служба банка.

«Решение вызвано усилением требований к процедурам проверки и проведения платежей на стороне банков-корреспондентов, осуществляющих расчеты в этой валюте. Платежи на суммы выше этого порога, а также расчеты в других валютах проводятся без ограничений по сумме»,— пояснила пресс-служба.

С 23 декабря 2022 года Райффайзенбанк изменил условия валютных переводов в российские и зарубежные банки. В мобильном приложении «Райффайзен Онлайн» минимальная сумма каждого перевода теперь составляет $5 тыс. (или эквивалент в другой валюте по курсу ЦБ в день перевода). Комиссия за перевод — 2%.

Райффайзенбанк является «дочкой» австрийской группы Raiffeisen Bank International (RBI) AG, работает в России с 1996 года, входит в список системно значимых финансовых организаций России. 17 февраля RBI сообщил, что сократил корреспондентскую сеть в России до пяти банков. Остальные банки получили уведомления об ограничении переводов в долларах и евро.

Эрдни Кагалтынов