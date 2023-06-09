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Коммерсантъ FM
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Украина и страны Запада призвали Россию предоставить доступ на левобережье Днепра

Украина и несколько стран Запада призвали Россию в ООН предоставить доступ на левый берег Днепра для гуманитарных работников. Соответствующее заявление зачитал украинский постпред при ООН Сергей Кислица в присутствии дипломатов США, Великобритании, Японии и ряда других государств.

«Мы призываем Российскую Федерацию предоставить полный, безопасный и беспрепятственный доступ в пострадавшие районы на левом берегу Днепра для гуманитарных сотрудников, в частности для ООН и Международного комитета Красного Креста, в целях оказания помощи местному населению»,— сказал господин Кислица (цитата по ТАСС).

Что такое Каховская ГЭС

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6 июня обрушилась Каховская ГЭС. В Херсонской области ввели режим ЧС. Во время обсуждения инцидента в Совбезе ООН Россия и Украина возложили вину друг на друга. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил созвать многостороннюю комиссию по расследованию инцидента, а также вернуться к мирному урегулированию.

Подробнее о ЧП читайте в материале «Ъ» «Дамба о двух концах».

Лаура Кеффер

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