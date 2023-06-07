Россия и Украина зеркально поговорили

В Совбезе ООН обсудили прорыв дамбы на Каховской ГЭС. Заседание было запрошено и российской, и украинской стороной. Во время дискуссии представители Москвы и Киева повторяли схожие аргументы и обвиняли друг друга в проведении заранее запланированной преступной акции. Как и раньше, позицию Украины всецело поддержали западные страны, пообещавшие привлечь Россию к ответственности. Китай, Бразилия и председательствующие сейчас в Совбезе ОАЭ назначать виновных не стали, а попытались призвать обе стороны конфликта к миру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прорыв дамбы в Новой Каховке

Фото: via REUTERS , Reuters Прорыв дамбы в Новой Каховке

Фото: via REUTERS , Reuters

Катастрофа на Каховской ГЭС, накануне взволновавшая мировое сообщество, в ночь на 7 июня по московскому времени стала главной темой дискуссии и в ООН. Первым к прессе с заявлением вышел генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш. Он не стал отвечать на вопросы СМИ, а сразу заявил, что речь идет о «монументальной гуманитарной, экономической и экологической катастрофе». И, добавил господин Гутерриш, хотя ООН «не имеет доступа к независимой информации об обстоятельствах, которые привели к разрушению», очевидно, что «это еще одно разрушительное последствие российского вторжения на Украину». Генсек пообещал «продолжать гуманитарную деятельность» ООН на Украине и помогать нуждающимся. «Главное, я призываю к справедливому миру, соответствующему Уставу ООН, международному праву и резолюциям Генеральной ассамблеи»,— заключил он.

Затем обсуждение перенеслось в Совбез, причем созвать заседание попросили и Украина, и Россия. В итоге и было решено провести общую встречу.

Первым слово на заседании предоставили заместителю генсека ООН по гуманитарным вопросам и координатору по чрезвычайным ситуациям Мартину Гриффитсу, который рассказал о том, что ему известно о положении дел на месте трагедии. Он заявил, что разрушение гидроэлектростанции стало одним из самых серьезных инцидентов с гражданской инфраструктурой с февраля 2022 года.

Господин Гриффитс, как и его руководитель, подчеркнул, что ООН пока не имеет возможности получить объективную и независимую информацию о причинах прорыва дамбы, но международное гуманитарное право ясно указывает, что «объекты, содержащие опасные силы, такие как плотины, должны иметь особую защиту». «Необходимо постоянно заботиться о том, чтобы избежать урона среди гражданского населения и гражданской инфраструктуры во время военных операций»,— подчеркнул он.

Далее слово взял российский постпред Василий Небензя, который безапелляционно обвинил руководство Украины в случившемся. Дипломат заверил, что Киев «открыто заявлял» о готовности подорвать дамбу для получения военного преимущества еще в прошлом году, и привел в подтверждение статью The Washington Post. Там со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского военного рассказывалось, что в качестве теста ВСУ нанесли удары из HIMARS по одному из шлюзов Ново-Каховской плотины. В результате появились три пробоины в металле. Тогда вариант атаки Украина обсуждала для того, чтобы заблокировать российские переправы. Однако на тот момент этот шаг оставался крайней мерой и не был предпринят, сослался господин Небензя на публикацию.

«Мы предупреждали об этой угрозе международное сообщество и руководство ООН»,— продолжил российский дипломат, добавив, что именно с этой целью в конце прошлого года российская миссия отправила ноту о «планах киевского режима по уничтожению Каховской ГЭС». Но призывы, добавил господин Небензя, «не были должным образом приняты во внимание». В итоге, «ощущая свою полную безнаказанность и при поощрении западных кураторов Киев решил осуществить свой террористический замысел», резюмировал выступающий.

Постпред заявил о разворачивающейся «дезинформационной кампании» в отношении РФ и «ущербной логике», такой же как якобы имевший место самообстрел Россией Запорожской атомной электростанции или подрыв ею же «Северного потока». Постпред РФ настаивал, что речь идет о «предпринятой Киевом преднамеренной диверсии против критической инфраструктуры», которая «может быть отнесена к разряду военных преступлений или терактов». У этой акции, по его словам, есть «две очевидные задачи».

Первая: «привлечение максимального внимания с целью создания благоприятных возможностей для перегруппировки подразделений ВСУ и продолжения широко разрекламированного контрнаступления, которое явно захлебывается». Вторая: «нанесение максимального гуманитарного урона населению обширных территорий», включая Крым, поскольку Северо-Крымский канал, снабжающий полуостров, мелеет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Постпред Украины Сергей Кислица, которого пригласили на заседание наряду с представителями Литвы и Польши, выступил со схожими обвинениями — только в адрес РФ. Дипломат назвал происшедшее на ГЭС «террористическим актом», «направленным против критической инфраструктуры Украины, имевшим целью принести как можно больше гражданских жертв и как можно больше разрушений».

Господин Кислица подчеркнул, что этот акт был «спланирован заранее», и в доказательство привел уже ноту российской дипмиссии. Он отверг российские обвинения, утверждая, что вся аргументация — плод российской пропаганды. По словам дипломата, осуществить взрыв на контролируемой Россией территории было бы невозможно.

Схожую точку зрения выразили представители Великобритании, Польши и Латвии.

Заместитель постпреда США при ООН Роберт Вуд расширил понятие ответственности и заявил: «в то время как расследование продолжается», в любом случае «этой гуманитарной, сельскохозяйственной, энергетической и экологической кризисной ситуации не было бы, если бы Россия не начала эту жестокую войну против Украины». А потому США продолжат работать с международным сообществом для того, чтобы «привлечь Россию к ответственности за ее агрессию», сказал господин Вуд. Дипломат добавил, что «выход из данной ситуации очевиден: Россия должна вывести свои войска за пределы признанных международным сообществом границ Украины».

Как и на других подобных заседаниях Совбеза, миротворцами выступили Бразилия, ОАЭ и Китай. Постпред Китая Чжан Цзюнь заявил, что критически важно во время вооруженных конфликтов соблюдать принцип защиты гражданских объектов. «Разрушение плотины Каховской гидроэлектростанции вызывает серьезные опасения в связи с возможными гуманитарными, экономическими и экологическими последствиями»,— подчеркнул дипломат, призвав «все стороны конфликта соблюдать международное гуманитарное право и прилагать максимум усилий для защиты гражданских объектов и населения».

Он также выразил поддержку гуманитарным усилиям ООН по эвакуации населения и предоставлению необходимой помощи. Господин Чжан напомнил, что «водохранилище — источник охлаждающей воды для Запорожской атомной электростанции». По словам дипломата, «несмотря на то что риск для ЗАЭС на данный момент минимален, необходимо оставаться настороже и соблюдать меры безопасности».

Кроме того, он от имени Пекина призвал «к максимальной сдержанности в оценках и действиях, отказу от использования резких слов и жестов, которые могут привести к эскалации конфликта и ошибкам в оценке ситуации».

Екатерина Мур, Вашингтон