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Чем известен Александр Усс

Губернатор Красноярского края Александр Усс уходит со своего поста. Он объяснил это тем, что получил предложение от президента продолжить работу на федеральном уровне. Подробности его биографии — в справке «Ъ».

Александр Усс

Александр Усс

Фото: Александр Богачев, Коммерсантъ

Александр Усс

Фото: Александр Богачев, Коммерсантъ

Усс Александр Викторович родился 3 ноября 1954 года в деревне Новогородка Иланского района Красноярского края. В 1976 году окончил юридический факультет Красноярского государственного университета (КрГУ). Доктор юридических наук (тема диссертации — «Социально-интегративная роль уголовного права»), профессор.

В 1976–1981 годах — стажер-исследователь, аспирант Томского государственного университета. С 1981 по 1993 год — ассистент, затем старший преподаватель, доцент кафедры уголовного права и криминалистики КрГУ. В 1986–1988 годах занимался научной работой в немецком Институте иностранного и международного уголовного права имени Макса Планка.

В 1993 году занял должность начальника правового управления администрации Красноярского края, через два года — заместителя губернатора края. В 1997 году был избран депутатом заксобрания региона, с 1998 до 2017 года был его председателем. С 1998 по 2002 год входил в состав Совета федерации, был членом комитета по международным делам.

В 2002 году баллотировался на выборах губернатора Красноярского края, но проиграл Александру Хлопонину, набрав во втором туре 42% голосов. В 2017 году был назначен врио главы региона, в сентябре 2018 года одержал победу на выборах губернатора Красноярского края, набрав 60,2% голосов. По итогам 2018 года был признан самым богатым российским губернатором (221,6 млн руб.). В 2021 году вошел в список аутсайдеров по уровню доверия губернаторам.

Член партии «Единая Россия». Президент Сибирского федерального университета, действительный член Европейской академии наук и искусств. В декабре 2020-го вошел в состав Госсовета РФ. В июне 2022 года вошел состав Совета директоров ПАО «НК "Роснефть"».

Заслуженный юрист России. Автор семи книг, а также нескольких десятков научных работ, среди которых «Воспитание подростка в семье» (1987), «Проблемы изменения состава субъектов Российской Федерации» (2007). В апреле 2000 года была опубликована статья «России — имперскую федерацию», в которой было предложено централизовать систему управления государством и урезать полномочия региональных руководителей.

Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2010), Александра Невского (2020), отмечен благодарностью президента РФ (2005).

Женат, имеет двух дочерей — Марию (род. в 1977) и Александру (род. 1992) — и сына Артема (род. 1982). В октябре 2022 года Артема Усса задержали в Милане по запросу США. Американские власти обвиняют его в нарушении режима санкций и отмывании денег. 27 октября он был заочно арестован в России, его объявили в федеральный розыск. В декабре Артема Усса перевели под домашний арест в пригороде Милана, откуда он в марте 2023 года сбежал. 4 апреля Усс-младший рассказал, что находится в России.

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