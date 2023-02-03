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Коммерсантъ FM
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Дело о превышении полномочий возбуждено в отношении главы правительства Красноярского края

59-летний Юрий Лапшин, занимающий должности председателя правительства Красноярского края и первого вице-губернатора, стал фигурантом уголовного дела. Об этом «Ъ» рассказали источники, знакомые с ходом следствия, отметив, что дело о превышении полномочий (ст. 286 УК РФ) в отношении высокопоставленного чиновника было возбуждено еще в октябре 2022 года, он находится под подпиской о невыезде. Редакция не располагает официальным подтверждением данных сведений, в администрации края «Ъ» сообщили, что «информации нет».

По предварительным данным, претензии в адрес председателя правительства Красноярского края могут быть связаны с расследованием дела о нарушениях при строительстве красноярской подземки. Якобы глава регионального кабмина дал указание министру транспорта Константину Димитрову подписать акты приемки не до конца выполненных работ.

Как сообщал «Ъ», в июле 2022 года в Красноярске правоохранители задержали министра транспорта краевого правительства Константина Димитрова и Константина Мандрова, экс-руководителя Красноярского транспортного управления, выступавшего заказчиком проектирования метро. Им обоим вменяется в вину превышение полномочий (ст. 286 УК РФ).

Главный же фигурант расследования — бывший федеральный чиновник Олег Митволь, находящийся в СИЗО Красноярска. Олега Митволя, ранее занимавшего пост замглавы Росприроднадзора и префекта Северного административного округа Москвы, задержали в июне 2022 года в столичном аэропорту Внуково и конвоировали в Красноярск. Ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы) и водворили в местный СИЗО, где он и находится по сегодняшний день. По сведениям «Ъ», задержание Олега Митволя связано с расследованием уголовного дела о хищении около 1 млрд руб. бюджетных средств, выделенных на проектирование Красноярского метрополитена АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий», в котором Олег Митволь возглавляет совет директоров. В последующем бывший чиновник заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Он — единственный из фигурантов дела, кто содержится под стражей. 2 февраля Олег Митволь был госпитализирован в тюремную больницу из-за резкого ухудшения состояния здоровья.

Альберт Константинов, Новосибирск

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