От мандата до сената

Бывший красноярский губернатор Александр Усс может занять кресло в краевом парламенте, а затем и в Совете федерации. Такая возможность у него появилась после отказа единоросса Николая Креминского от мандата депутата краевого законодательного собрания. Впрочем, для ее реализации необходимо, чтобы на освободившееся место не претендовали другие кандидаты от канской региональной группы «Единой России» (ЕР), а действующий сенатор от заксобрания Валерий Семенов сложил полномочия. Такую комбинацию красноярские политологи считают вполне реальной, тем более что один из канских кандидатов уже написал заявление об отказе от мандата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Для перехода на федеральный уровень Александру Уссу нужно сначала получить мандат краевого депутата

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Для перехода на федеральный уровень Александру Уссу нужно сначала получить мандат краевого депутата

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Главный врач Канской межрайонной детской больницы Алексей Бобрик написал заявление с отказом от мандата депутата красноярского заксобрания. Об этом он сам сообщил “Ъ”, пояснив, что его не устраивает оставшийся срок полномочий депутатов действующего созыва (он истекает в 2026 году). Место депутата от ЕР в заксобрании стало вакантным в конце минувшей недели, когда свой мандат сдал гендиректор ЗАО «Большеуринское» Николай Креминский, сославшийся на личные обстоятельства.

Как пояснил “Ъ” председатель крайизбиркома Алексей Подушкин, вакантный мандат руководство регионального отделения партии должно предложить кандидату из той же региональной группы. Если в ней не осталось зарегистрированных кандидатов или остались только те, кто письменно отказался от замещения вакантного мандата, то руководство отделения вправе предложить кандидата из другой региональной группы или из общекраевой части списка, добавил господин Подушкин.

На решение кадрового вопроса у единороссов есть 14 дней. «Если партия не воспользуется этим правом, то вакантный депутатский мандат будет передан избирательной комиссией Красноярского края одному из кандидатов из списка партии в порядке очередности»,— прокомментировали ситуацию в краевом отделении ЕР. Когда и какое именно решение о судьбе мандата будет принято, единороссы не уточнили.

Господин Креминский был вторым номером в канской региональной группе. Возглавлявший ее депутат Госдумы Юрий Швыткин отказался от мандата краевого депутата сразу после выборов 2021 года. Третье и четвертое места занимали спикер Дзержинского райсовета Дмитрий Ашаев и Алексей Бобрик соответственно. В райсовете “Ъ” сообщили, что господин Ашаев находится в отпуске до середины июня и связаться с ним невозможно.

Решение господина Бобрика может стать одним из промежуточных шагов, необходимых для наделения депутатскими полномочиями экс-губернатора Александра Усса. В 2021 году он возглавлял партсписок ЕР, но после выборов отказался от мандата. Тем не менее по действующему закону кандидат вправе участвовать в замещении депутатских мандатов дважды, отметили в крайизбиркоме. А после того как господин Усс станет депутатом, заксобрание сможет делегировать его в Совет федерации.

Сам господин Усс после своей отставки и встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в апреле 2023 года заявлял, что «получил предложение продолжить работу на федеральном уровне, но при этом заниматься и вопросами социально-экономического развития нашего края». Получить комментарий экс-губернатора “Ъ” не удалось.

С 2014 года пост представителя красноярского заксобрания в Совете федерации занимает Валерий Семенов. Телефоны его приемных в Москве и Красноярске в понедельник не отвечали. Ранее «Ведомости» сообщили, что в ближайшие дни господин Семенов сдаст мандат сенатора и перейдет на работу в краевое правительство. Сам он в понедельник заявил «РИА Новости», что «никаких решений на сегодняшний день не принято».

Красноярские эксперты считают вариант замены Валерия Семенова на Александра Усса возможным. «Вполне вероятная комбинация. Вряд ли Валерий Семенов горит желанием сдавать пост экс-губернатору. Однако, если ему это порекомендуют сделать вышестоящие федеральные начальники, например из администрации президента, то, скорее всего, этот сценарий реализуется уже в июне»,— говорит политолог Александр Чернявский. По словам руководителя коммуникационного агентства Sibmedia Agency Василия Дамова, до сих пор основным вариантом при обсуждении сенатских перспектив Александра Усса была так называемая президентская квота. «Вариант с делегированием через заксобрание тоже обсуждался, но проблема там была даже не в том, как Усс попадает в заксобрание, а в том, что место сенатора должен освободить Валерий Семенов, а он таким желанием, по крайней мере до недавнего времени, точно не горел»,— рассказал он. При этом господин Дамов не считает кресло сенатора единственным вариантом трудоустройства экс-губернатора, которого, по его мнению, «могут "сослать" в какую-нибудь структуру на почетную должность».

Валерий Лавский, Новосибирск