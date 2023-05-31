Не без конкурентных

Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) подготовил доклад о специфике региональных выборов в 2023 году, с которым ознакомился “Ъ”. По оценке экспертов, риск вторых туров в ходе губернаторских кампаний существует не только в традиционно протестных Якутии и Хакасии, но также в Ивановской и Орловской областях, Алтайском, Приморском и даже Красноярском краях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Большая часть губернаторских кампаний-2023 пройдет по «референдумному» сценарию, то есть при формальной конкуренции со стороны оппозиционных кандидатов. Как полагают авторы доклада, в таких условиях гарантированно переизберутся действующие главы 11 субъектов — Москвы, Амурской, Воронежской, Кемеровской, Магаданской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Псковской, Самарской и Тюменской областей.

Напомним, 10 сентября прямые выборы губернаторов пройдут в 21 регионе. На новый срок будут баллотироваться 17 действующих руководителей, из которых 15 представляют «Единую Россию» и двое — главы Хакасии и Орловской области — КПРФ. Еще четверо пойдут на выборы с позиции временно исполняющих обязанности — это главы Чукотки, Смоленской и Омской областей, а также Красноярского края. Наконец, в пяти регионах — Ямало-Ненецком автономном округе, Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях — глав будет избирать парламент.

Эксперты ФоРГО отмечают, что в Якутии, Алтайском и Приморском краях, Ивановской и Орловской областях есть «проблемы, гипотетически чреватые осложнениями вплоть до угроз вторых туров».

Так, бывший мэр Якутска Айсен Николаев, пять лет назад избравшийся на пост Ил Дархана (главы республики) с уверенным результатом в 71,4% голосов, за время правления допустил ряд осечек: поражение преемника на мэрских выборах в 2019 году (поддерживаемый им и. о. мэра Петр Ефремов проиграл выборы Сардане Авксентьевой), один из худших результатов при голосовании по поправкам к Конституции в 2020-м (за них проголосовали 58,34%, а в среднем по стране — 78,45%) и успех КПРФ на выборах в Госдуму в 2021-м (обогнали «Единую Россию», набрав в регионе 35,15%). «Электоральные неудачи» преследует и губернатора Алтайского края Виктора Томенко, который в 2018-м избрался с наихудшим результатом (53,6%). «КПРФ восстановила ранее утраченные позиции и в 2021-м добилась значительных успехов и на думских выборах (30,54%, а в среднем по стране — 18,93%)), и на выборах в заксобрание, лишив ЕР привычного большинства»,— продолжают эксперты.

По оценке ФоРГО, если коммунисты выставят против господ Николаева и Томенко «относительно сильных» кандидатов, то в Якутии и на Алтае «может обозначиться угроза вторых туров». В качестве опасных оппонентов могут выступить депутаты Госдумы Петр Аммосов и Мария Прусакова, которые обладают «высокой известностью и популярностью», полагают авторы доклада.

В трех остальных регионах ситуация для действующих губернаторов не настолько опасная, но тоже сложная.

Пять лет назад Олег Кожемяко избрался главой Приморья с не самым уверенным результатом (61,9%), тогда как КПРФ в 2021-м на думских выборах «неплохо показала себя» (набрала 28,24%). Губернатор Орловской области от КПРФ Андрей Клычков, напротив, избрался с лучшим результатом того года (83,6%), однако не смог выстроить отношения с местными единороссами и избежать элитарных конфликтов, а члены его команды неоднократно попадали в коррупционные скандалы. Наконец, ивановскому губернатору Станиславу Воскресенскому эксперты вменяют «дефицит достижений». Впрочем, пока господам Кожемяко, Клычкову и Воскресенскому стоит опасаться лишь того, что их победы «окажутся недостаточно убедительными», резюмируют авторы доклада.

Особняком среди прочих губернаторских кампаний этого года стоят выборы главы Хакасии, которые «обречены на конкурентность». Дело в том, что коммунист Валентин Коновалов, который в 2018 году был оппозиционным кандидатом и мог свободно критиковать власть, теперь сам будет представлять ее, причем его позиции уязвимы для критики. А противостоять ему будет депутат Госдумы от ЕР, ветеран спецоперации и выпускник «школы губернаторов» (специальная программа подготовки кадрового управленческого резерва на базе Высшей школы государственного управления в РАНХиГС) Сергей Сокол. Не исключено, что для победителя может понадобиться второй тур, резюмируют эксперты.

Что касается врио губернаторов, то им придется иметь дело с «неоднозначным наследием предшественников» — неоправдавшимися надеждами избирателей, частичной потерей управляемости территориями, последствиями провалов на выборах и проч. По оценке автора доклада, наиболее проблемным является положение Михаила Котюкова в Красноярском крае: он вынужден сохранять нетронутым краевой внутриполитический блок, руководство которого в 2018 году «довело его предшественника Александра Усса до унизительного результата в 60,2% и допустило победу ЛДПР на муниципальных выборах в Красноярске». «Выдвижение либерал-демократами сильного кандидата вполне способно создать угрозу второго тура»,— полагают эксперты. В качестве такого оппонента господину Котюкову они называют лидера фракции ЛДПР в заксобрании края Александра Глискова, который «известен как опытный юрист и лоббист».

Андрей Прах